Футбол
Игроки «Манчестер Юнайтед» хотят, чтобы Погба покинул клубSoccer.ru вчера в 04:29
Футболисты хотят начать новую страницу в истории клуба под руководством Оле-Гуннара Сульшера и считают, что игроки, которые намерены уйти, не нужны манкунианцам. Ранее сообщалось, что Вудворд готов увеличить зарплату Погба до 500 тыс. фунтов в неделю.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 04:08, Вашингтон
Общество
В Петербурге прошёл праздник выпускников «Алые паруса»
Обновлено в 04:01
Политика
Зама российского губернатора уволили после прямой линии Путина
Замгубернатора Мурманской области Инну Погребняк, курировавшую вопросы медицины, уволили после прямой линии с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 03:42
Авто
В Роскачестве рассказали, как защитить автомобиль от угона
Как стало известно «Автоновостям дня» от экспертов Роскачества, самое эффективное средство защиты автомобиля от угона – нанесение аэрографии на него.
Обновлено в 01:07
Происшествия
ИГ взяло на себя ответственность за нападение у резиденции Кадырова
Запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ) заявила о причастности к нападению на полицейского и сотрудника Росгвардии в Чечне.
Обновлено вчера в 19:16
Общество
ВЦИОМ выяснил отношение россиян к четырехдневной рабочей неделе
Ранее в ходе выступления на Международной конференции труда в Женеве 11 июня премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что не исключает перехода в будущем на четырехдневную рабочую неделю.
Обновлено в 01:14
Политика
Мэр Челябинска подал в отставку
Глава Челябинска Владимир Елистратов официально подал в отставку. Скан его заявления публикуют местные СМИ.
Обновлено в 00:50
Футбол
Сборная Аргентины вышла в четвертьфинал Кубка Америки
Сборная Аргентины по футболу вышла в четвертьфинал Кубка Америки, который проходит в Бразилии.
Обновлено вчера в 17:11
Политика
Нидерландский фонд MH17 попросил не возвращать Россию в ПАСЕ
Руководство нидерландского фонда Stichting Vliegramp MH17, созданного в помощь родственникам жертв крушения малайзийского Boeing 777 в небе над Донбассом, написало письмо в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено вчера в 21:57
Кино
Умер советский и российский актер Андрей Харитонов
25 июля советскому и российскому актеру театра и кино исполнилось бы 60 лет.
Обновлено вчера в 19:32
Спорт
Евгений Гараничев подписал контракт с Союзом биатлонистов России
По информации ТАСС, Гараничев подписал контракт после встречи с президентом СБР Владимиром Драчевым в Чайковском (Пермский край), где национальная команда проводила учебно-тренировочный сбор.
Обновлено в 03:07
Экономика
Baring Vostok оспорил утрату контроля над банком «Восточный»
Evison Holdings (представляет интересы основанного Майклом Калви инвестфонда Baring Vostok) подала апелляцию на решение Арбитражного суда Амурской области о передаче контроля над банком «Восточный» холдингу «Финвижн» Артема Аветисяна.
Обновлено в 02:54
Политика
Грузия потеряет сотни тысяч российских туристов
Более 150 тысяч российских туристов не поедут в Грузию летом из-за "туристического эмбарго" России, сообщает "Коммерсантъ".
Обновлено в 04:00
Шоу-бизнес
Инесса Шевчук: «Готовлюсь к беременности»
Шевчук не скрывает, что у нее есть отношения, правда, не торопится раскрывать личность любимого. Экс-участница «ДОМа-2» хочет стать мамой.
Обновлено в 00:00
Происшествия
Во Владивостоке лженаркополицейские похитили 22 человека
Всего членами организованной группы в 2014-2015 годах в крае были похищены 22 человека.
Обновлено в 00:21
Происшествия
Известный омский рэпер Порока Ронин скончался в Петербурге
Известный омский рэп-исполнитель Никита Демидов, более известный как Порока Ронин, скончался в Петербурге.
Обновлено в 03:12
Экономика
ФАС предложила изменить тарифы на билеты в плацкартные вагоны
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила изменить тарифы на билеты в плацкартные и общие вагоны поездов.
Обновлено в 03:03
Путешествия
Отдых в Крыму оказался дороже зарубежного
Обновлено вчера в 23:23
Наука
В Якутии нашли бивень мамонта, обработанный древним человеком
Примечательно, что на фрагментах бивней были обнаружены следы обработки, предположительно, древним человеком, - рассказал руководитель экспедиции Иннокентий Павлов.
Обновлено в 03:36
Общество
В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобиля
Тонирование стекол позволяет экономить немалые средства в связи с уменьшением нагрузки на кондиционер в летний период, защититься от света ослепляющих фар встречного автомобиля и солнечных лучей, мешающих смотреть на дорогу, а также позволяет чувствовать себя в более комфортной обстановке.
Обновлено вчера в 17:28
Происшествия
В Приморье суд оштрафовал отловщиков косаток на 28,1 млн
В понедельник Фрунзенский районный суд Владивостока признал еще одну компанию, ООО "Афалина", занимавшуюся отловом косаток, виновной в нарушении правил рыболовства, и оштрафовал на 28,176 миллиона рублей, сообщает ТАСС.
Обновлено в 02:48
Общество
Портал «Наш город» помог решить более 3,4 миллиона проблем
Благодаря краудсорсинг-проектам были решены более 600 тысяч проблем.
Обновлено в 00:39
Общество
Главе МВД предложили легализовать движение «Лев против»
"В настоящий момент предлагается привлечь вышеупомянутые движения (и иные аналогичные) к открытому диалогу с целью законной реформации в народные дружины и получения членами объединения правового статуса народных дружинников (либо других форм предусмотренной законом аккредитации при МВД России)", - говорится в обращении.
Обновлено вчера в 20:28
Технологии
Россиян предупредили о замаскированной под письма вирусной атаке
Чаще всего письма-вирусы приходят от таких крупных компаний как автодилеры KIA, «Рольф», авиакомпании «Полярные авиалинии», среди СМИ – РБК и «Новосибирск-online».
Обновлено в 03:14
Политика
ЦИК Украины отказала в регистрации кандидатам от партии Саакашвили
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины отказала в регистрации народными депутатами кандидатам от партии «Движение новых сил» Михаила Саакашвили.
Обновлено вчера в 16:59
Политика
Японский МИД опроверг поездку Зеленского на саммит G20
Японской стороне неизвестно о возможном визите президента Украины Владимира Зеленского в Осаку, где в ближайшие дни пройдет саммит Группы двадцати (G20).
Обновлено в 03:42
Авто
УАЗ с колесами-культиваторами показали в Сети
Очередным проектом стала «мечта дачника» — старенький УАЗик с железными дисками-культиваторами вместо колес.
Обновлено вчера в 01:51
Общество
Названы самые наркозависимые регионы России
В тройку максимально свободных от наркотиков регионов вошли Ненецкий автономный округ, Архангельская область и Чечня.
Обновлено в 02:06