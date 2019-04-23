Футбол

Игроки «МЮ» поссорились и обвинили друг друга в поражении «Эвертону»Евро-футбол.ру 03:33

Эвертон — Манчестер Юнайтед
4 – 0
Матч завершён
Чемпионат Англии, 21 апреля
Стадион «Гудисон Парк»
Ришарлисон
13′
Идрисса Гуйе
23′
Гильфи Сигурдссон
28′
46′
Фред
Скотт Мактомини
46′
Фил Джонс
Эшли Янг
Ришарлисон
Тео Уолкотт
51′
Люка Динь
56′
Тео Уолкотт
64′
68′
Скотт Мактомини
Идрисса Гуйе
Джеймс Маккарти
76′
77′
Маркус Рэшфорд
Андреас Перейра
Люка Динь
Фил Джагелка
85′
Игроки "Манчестер Юнайтед" устроили перепалку в раздевалке после гостевого фиаско от "Эвертона" (0:4) в рамках 35-го тура чемпионата Англии.
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Игроки «МЮ» устроили перепалку и обвинили друг друга в проигрыше «Эвертону»

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