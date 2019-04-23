Футбол

Игроки «Манчестер Юнайтед» поссорились из-за поражения «Эвертону»Газета.Ru 03:50

Эвертон — Манчестер Юнайтед
4 – 0
Матч завершён
Чемпионат Англии, 21 апреля
Стадион «Гудисон Парк»
Ришарлисон
13′
Идрисса Гуйе
23′
Гильфи Сигурдссон
28′
46′
Фред
Скотт Мактомини
46′
Фил Джонс
Эшли Янг
Ришарлисон
Тео Уолкотт
51′
Люка Динь
56′
Тео Уолкотт
64′
68′
Скотт Мактомини
Идрисса Гуйе
Джеймс Маккарти
76′
77′
Маркус Рэшфорд
Андреас Перейра
Люка Динь
Фил Джагелка
85′
Игроки "Манчестер Юнайтед" поругались после разгромного поражения в матче 35-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) против "Эвертона" (0:4), сообщает Daily Mail. После финального свистка футболисты пошли в раздевалку, где между ними произошел разговор на повышенных тонах.
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