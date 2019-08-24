Футбол
Игроки «МЮ» хотят, чтобы пенальти исполнял Рэшфорд, а не ПогбаSportbox.RU 05:32
По информации английских источников, игроки «Манчестер Юнайтед» хотят, чтобы штатным пенальтистом был Маркус Рэшфорд, а не Поль Погба. Споры о том, кто должен бить пенальти в «МЮ», разгорелись после матча чемпионата Англии против «Вулверхэмптона», в котором Погба не реализовал одиннадцатиметровый.
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