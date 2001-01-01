Футбол
Игроки «МЮ» хотят, чтобы пенальти исполнял Рэшфорд, а не ПогбаМатч ТВ 05:32
По информации английских источников, игроки «Манчестер Юнайтед» хотят, чтобы штатным пенальтистом был Маркус Рэшфорд, а не Поль Погба. Споры о том, кто должен бить пенальти в «МЮ», разгорелись после матча чемпионата Англии против «Вулверхэмптона», в котором Погба не реализовал одиннадцатиметровый.
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Обновлено вчера в 19:33
Происшествия
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Обновлено в 05:49
Здоровье
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Обновлено в 08:22
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Власти Германии требуют удалить украинский сайт "Миротворец". Об этом сообщает RT со ссылкой на правительство ФРГ.
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Происшествия
Стало известно о состоянии затянутой в бассейн 12-летней россиянки
Состояние здоровья 12-летней россиянки, которую затянуло в бассейн отеля Sunhill в турецком Бодруме, улучшилось.
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Экс-президент Украины Петр Порошенко проигнорировал праздничные мероприятия, проводимые в Киеве по случаю Дня независимости страны в субботу, 24 августа.
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В I полугодии 2019 года АО "Роснано" получило чистый убыток по МСФО в 13,9 млрд рублей против 2,2 млрд рублей чистой прибыли годом ранее, следует из отчета компании.
Обновлено вчера в 14:44
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Скончался популярный переводчик фильмов Юрий Живов
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Рижское «Динамо» сохранило шансы на победу в Кубке ЛЖД
На предпоследней минуте матча хоккеисты рижского «Динамо» закрепили победу, забросив в пустые ворота третью шайбу.
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Технологии
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Политика
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Культура
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Американский журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых актрис мира. Список был опубликован на официальном сайте издания.
Обновлено вчера в 20:08
Происшествия
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Политика
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Встреча сторон пройдет во французском Биаррице с 24 по 26 августа Участники саммита G7 во французском Биаррице, который пройдет с 24 по 26 августа, обсудят отношения с Россией, конфликт на Украине, ситуацию в Сирии и Ливии, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.
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Зеленский сообщил об утренних СМС о потерях в Донбассе
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Обновлено в 08:14
Происшествия
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Пять человек погибли в Калуге в результате столкновения легкового автомобиля с бетономешалкой МАЗ.
Обновлено в 05:03
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Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro будут представлены в трех версиях
Что касается цветовой гаммы, Redmi Note 8 будет доступен в черном, синем и белом варианте, а Redmi Note 8 Pro получит зеленый, белы и серый цвет корпуса.
Обновлено в 02:45