По информации английских источников, игроки «Манчестер Юнайтед» хотят, чтобы штатным пенальтистом был Маркус Рэшфорд, а не Поль Погба. Споры о том, кто должен бить пенальти в «МЮ», разгорелись после матча чемпионата Англии против «Вулверхэмптона», в котором Погба не реализовал одиннадцатиметровый.

Игроки «МЮ» хотят, чтобы пенальти исполнял Рэшфорд, а не Погба

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