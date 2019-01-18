Футбол

Игроки «МЮ» хотят, чтобы Сульшер остался в команде на следующий сезонЧемпионат 02:06

Футболисты и тренерский штаб «Манчестер Юнайтед» выразили желание, чтобы Уле-Гуннар Сульшер остался на посту главного тренера команды и на следующий сезон, сообщает Daily Mail.
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Игроки «МанЮнайтед» хотят продолжать работу под руководством Сульшера

Вести.Ru03:59

Игроки «МЮ» хотят, чтобы Сульшер остался главным тренером команды

Sportbox.RU03:33

Игроки «МЮ» хотят, чтобы Сульшер остался на следующий сезон

Sports.ruвчера в 22:29

Игроки «МЮ» хотят, чтобы Сульшер остался с командой

Газета.Ru03:20

Футболисты «МЮ» хотят, чтобы Сульшер продолжил работу в следующем сезоне

Спорт-Экспресс02:21

Игроки «МЮ» хотят, чтобы Сульшер остался в команде на следующий сезон

Чемпионат02:06

Игроки «МЮ» хотят, чтобы Сульшер остался главным тренером команды

Матч ТВ03:33
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Обнаружена крупнейшая в истории база сворованных данных

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В пятницу, 18 января, Минобороны РФ подтвердило информацию о столкновении двух истребителей-бомбардировщиков Су-34 на Дальнем Востоке.
Обновлено в 02:42
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В Следственном комитете России заявили, что приоритетной версией происшедшего в Магнитогорске остаётся взрыв бытового газа.
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Смена модели произойдёт в течение трех лет, об этом журналистам сообщил директор американского подразделения.
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Обновлено в 05:07
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В России подорожали все модели KIA

Автомобили 2018 и 2019 производственного года стали дороже на сумму от 15 до 155 тыс. руб. К такому выводу пришли эксперты сайта "Цена Авто" по итогам мониторинга рекомендованных розничных цен * на новые автомобили в России.
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Выпуск приостановлен из-за отсутствия комплектующих.
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Обновлено вчера в 19:40
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Роскомнадзор получил ответы от Facebook и Twitter о локализации данных

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Свыше 14 тысяч проданных в Китае электромобилей Model S подлежат отзыву в связи с выявленной проблемой в газогенераторах подушек безопасности, следует из доклада Государственного управления по рыночному надзору КНР.
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Уле Гуннар Сульшер
Норвежский футболист
Норвежский футболист и футбольный тренер. Выступал на позиции нападающего. После завершения карьеры игрока тренировал резервный состав «Манчестер Юнайтед», «Кардифф Сити» и «Молде». В настоящее время является исполняющим обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» до завершения сезона 2018/19.
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