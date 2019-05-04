Футбол
Игроки «Локомотива» прогулялись по Туле перед матчем с «Арсеналом»Спорт-Экспресс 06:06
Футболисты "Локомотива" перед матчем 27-го тура чемпионата России против "Арсенала" прогулялись по Туле. Встреча пройдет сегодня, 4 мая. Начало – в 19.00 по московскому времени.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 09:30, Ашберн
Кино
Эмилия Кларк рассказала о финале «Игры Престолов»
Обновлено вчера в 10:24
Культура
В «Союзмультфильме» рассказали, как Чебурашка лишился хвоста
Хвост кукле убрали прямо перед съемками, шеф-редактор студии «Союзмультфильм» Сергей Капков.
Обновлено в 07:53
Футбол
ЦСКА проиграл «Динамо» в молодежном первенстве
"Динамо" переиграло ЦСКА в матче 27-го тура молодежного первенства команд премьер-лиги – 1:0. Единственный гол встречи забил Роман Денисов.
Обновлено в 09:03
Теннис
Кузнецова обыграла Соболенко и вышла во второй круг турнира в Мадриде
Россиянка Светлана Кузнецова обыграла теннисистку из Белоруссии Арину Соболенко в первом круге турнира в Мадриде (Испания).
Обновлено в 09:05
Шоу-бизнес
59-летняя Лариса Гузеева ответила на критику своей внешности
Полтора месяца назад 59-летняя Лариса Гузеева удивила поклонников кардинальными переменами в имидже.
Обновлено в 08:48
Происшествия
В Челябинской области произошло массовое убийство
Обновлено в 07:34
Шоу-бизнес
Альбина Джанабаева появилась на фестивале «Жара» в элегантном платье
Поклонники сравнили образы певиц, а также обратили внимание на Жасмин, которая покоряла красную дорожку фестиваля в необычном желтом платье.
Обновлено в 02:43
Общество
Потепление в Петербурге ожидается ближе к 9 мая
По данным центра "Фобос", Ленинградская область, Республика Карелия, Кольский полуостров, Мурманская область попали в зону ливней, мокрого снега и ледяных дождей, порывы ветра достигают в среднем 15 – 20 м / с. Ближе к 9 мая количество осадков снизится, благодаря солнцу станет теплее до 12 – 17 градусов.
Обновлено в 08:58
Происшествия
Суд арестовал признавшегося в убийстве сестры основателя Lingualeo
Дюртюлинский районный суд на два месяца арестовал основателя приложения для изучения языка Lingualeo Айнура Абдулнасырова, подозреваемого в убийстве сестры.
Обновлено в 06:30
Политика
Зеленский заявил, что предложит Раде провести инаугурацию 19 мая
Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предложит парламенту провести свою инаугурацию 19 мая.
Обновлено в 08:52
Армия и оружие
В Совфеде прокомментировали информацию о ракетных пусках КНДР
Ракетными пусками КНДР демонстрирует, что силовое давление на Пхеньян или запугивание не пройдет, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
Обновлено в 06:34
Политика
КГБ Белоруссии впервые прокомментировал задержание «агента ФСБ»
Ранее 1 мая «Росбалт» со ссылкой на источник в белорусских силовых структурах сообщил, что Втюрин был задержан за деятельность в интересах ФСБ и Федеральной службы охраны России.
Обновлено в 04:44
Политика
В Казахстане кандидатом в президенты впервые зарегистрирована женщина
В Казахстане кандидатом в президенты впервые зарегистрирована женщина. Это депутат нижней палаты парламента страны Дания Еспаева.
Обновлено в 06:30
Политика
Церемония прощания с великим герцогом Жаном прошла в Люксембурге
Церемония прощания с великим герцогом Жаном прошла в люксембургском соборе Нотр-Дам. Бывший глава Люксембурга скончался в возрасте 98 лет.
Обновлено в 07:21
Футбол
Дмитрий Парфенов: «„Спартак“ свой шанс использовал, а мы — нет»
«Спартак» свой шанс использовал, а мы — нет. Наверное, ни с одним соперником мы не создавали столько моментов.
Обновлено в 09:17
Космос
SpaceX запустила корабль Dragon к МКС
Американская компания SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с грузовым космическим кораблем Dragon к Международной космической станции (МКС).
Обновлено в 03:00
Происшествия
В Черкассах журналист попал в реанимацию после нападения
В украинском городе Черкассы неизвестные избили журналиста Вадима Комарова, он госпитализирован в реанимацию.
Обновлено в 09:09
Шоу-бизнес
Ставший вторым на шоу «Голос» положительно оценил проигрыш дочери Алсу
В финале шоу победила дочь Алсу Микелла Абрамова, однако после голосования гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст заявил, что активность звонков и СМС «в поддержку одного из участников» превысила количество голосов в пользу других конкурсантов.
Обновлено в 05:47
Происшествия
На западе Москвы упал башенный кран
Обновлено в 04:11
Политика
Заседание трибунала по делу украинских моряков состоится 10 мая
Международный трибунал по делу задержанных в России украинских моряков состоится 10 мая в Гамбурге.
Обновлено вчера в 09:13
Происшествия
Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП
В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
Обновлено в 06:14
Авто
Тюнингованный ВАЗ-2106 показали в Польше
Польские мастера из тюнинг-ателье TRS Racing сделали из отечественного «ВАЗ-2106» настоящий спортивный автомобиль.
Обновлено в 02:41
Футбол
Комличенко установил рекорд чемпионата Чехии по забитым голам
Российский нападающий клуба "Млада Болеслав" Николай Комличенко установил рекорд чемпионата Чехии.
Обновлено в 02:15
Происшествия
В США Boeing 737 с сотней пассажиров на борту упал в реку
Самолет Boeing 737 со 136 пассажирами на борту упал в реку в городе Джексонвилл, штат Флорида.
Обновлено в 00:19
Армия и оружие
Израиль ответил на ракетный обстрел из сектора Газа
Израильские войска атаковали более десяти целей в секторе Газа в ответ на ракетные обстрелы с палестинской стороны.
Обновлено в 08:21
Спорт
Евротур. Россия - Финляндия
Прямая трансляция матча – 4 мая.
Обновлено в 07:50
Экономика
Путин поручил кабмину ввести налоговый вычет за оздоровительные услуги
Президент России Владимир Путин потребовал от правительства ко 2 декабря разработать и внести в Госдуму законопроекты, позволяющие получать налоговый вычет за оздоровительные услуги.
Обновлено вчера в 07:01
Общество
Россияне задолжали за ЖКХ более 130 млрд рублей
По решениям судов сумма взыскания за жилищно-коммунальные услуги составила почти 135 миллиарда рублей.
Обновлено вчера в 14:01
Политика
В ПАСЕ заявили, что надеются удержать Россию в составе организации
В Совете Европы считают, что появились хорошие шансы для разрешения конфликта с Москвой, что позволит избежать возможного выхода России из состава организации.
Обновлено в 08:07