Футбол

Игроки «Ливерпуля» почтили память погибших в трагедии «Хиллсборо»Pravda.Ru 11:14

Футболисты "Ливерпуля" и главный тренер Юрген Клопп почтили память жертв трагедии "Хиллсборо", сообщает пресс-служба "красных". 15 апреля 1989 года на стадионе "Хиллсборо" в Шеффилде погибли 96 человек. Футболисты "Ливеруля" возложили цветы к мемориалу.
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Игроки «Ливерпуля» почтили память жертв трагедии на стадионе «Хиллсборо»

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Клопп и игроки «Ливерпуля» почтили память жертв трагедии на стадионе «Хиллсборо»

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