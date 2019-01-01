Два игрока московского футбольного клуба ЦСКА попали в список 50-ти самых перспективных молодых футболистов, опубликованный 1 января на официальном сайте УЕФА. Это полузащитник Ильзат Ахметов и нападающий Федор Чалов.

Игроки ФК ЦСКА попали в топ-50 самых перспективных по версии УЕФА

Футбол Футбол АПЛ. Варди принес «Лестеру» победу над «Эвертоном» «Лестер» одержал выездную победу над «Эвертоном» в игре 21-го тура АПЛ.

Футбол Футбол Обамеянг, Салах и Мане претендуют на звание футболиста года в Африке Вручение награды состоится 8 января в сенегальском городе Дакар.

Футбол Футбол Два игрока «Зенита» могут перейти в «Ривер Плейт» Напомним, что Краневиттер признался, что думает о смене клуба из-за нехватки игрового времени, а агент Ригони заявил, что его клиент точно покинет питерский клуб.

Футбол Футбол Игроки сборной России поздравили жителей страны с Новым годом Футболисты сборной России обратились к жителям страны с пожеланиями к Новому году.

Футбол Футбол Роналду заявил, что его цель – командные титулы Всегда стараюсь бить рекорда, но моя цель быть на вершине собственной игры и помогать команде.

Футбол Футбол «Челси» получил рекордную прибыль Благодаря продаже футболистов на € 124 млн клуб получил наибольшую чистую прибыль в своей истории — € 68,1 млн.

Футбол Футбол Sky Sports: Рэмзи хочет перейти в «Ювентус» Ранее сообщалось, что Рэмзи еще не принял решения относительно своего будущего и в январе также проведет переговоры с «Баварией», «Интером», «ПСЖ» и «Реалом».

Футбол Футбол Неймар встретил Новый год в огромной компании девушек Нападающий "ПСЖ" Неймар выложил эффектное фото с празднования Нового года.

Футбол Футбол Экс-защитник «Челси» Джилободжи перешел в «Генгам» «Генгам» объявил о переходе защитника Папи Джилободжи. Контракт с 30-летним футболистом из Сенегала подписан до конца сезона-2018/19.

Футбол Футбол Наставник «Зальцбурга» может возглавить «МЮ» По информации источника, в клубе из Манчестера видят в Розе одного из кандидатов на пост главного тренера команды после ухода Жозе Моуриньо из-за послужного списка немца — в прошлом сезоне он выиграл с «Ред Буллом» чемпионат Австрии и дошел до полуфинала Лиги Европы.

Футбол Футбол «ПСЖ» хочет приобрести Алдервейрелда «Пари Сен Жермен» может летом выплатить всю сумму отступных или включить в сделку своего крайнего защитника Тома Менье.

Футбол Футбол Аксель Витсель: «2018 год был особенным для меня» Полузащитник дортмундской "Боруссии" Аксель Витсель подвел итоги 2018 года.

Футбол Футбол «Манчестер Юнайтед» подходит к «Ньюкаслу» с проблемами в обороне Главный тренер на тренировке поведал журналистам о том, что не видит проблем в отсутствии резервных игроков центра защиты, ведь есть под рукой Маттео Дармиан.