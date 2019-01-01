Футбол

Игроки ФК ЦСКА попали в топ-50 самых перспективных по версии УЕФА
REGNUM
08:05

Два игрока московского футбольного клуба ЦСКА попали в список 50-ти самых перспективных молодых футболистов, опубликованный 1 января на официальном сайте УЕФА. Это полузащитник Ильзат Ахметов и нападающий Федор Чалов.
REGNUM08:05

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УЕФА включил двух игроков ЦСКА в топ-50 талантов европейского футбола

Sport24.ru08:56

Игроки ЦСКА попали в топ-50 молодых футболистов по версии УЕФА

Sportbox.RU08:37

Игроки ЦСКА попали в топ-50 молодых футболистов по версии УЕФА

Матч ТВ08:37

УЕФА ставит на Ахметова и Чалова. Игроки ЦСКА в числе молодых звезд Европы

Спорт-Экспресс09:20

Два игрока ЦСКА — в топ-50 молодых футболистов по версии УЕФА

Чемпионат07:19

Ахметов и Чалов — одни из самых перспективных по версии УЕФА

Нева Спорт07:02

Ахметов и Чалов попали в топ-50 игроков по версии УЕФА, которые ярко проявят себя в 2019 году

Sports.ru06:26
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Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 09:35, Ашберн
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Российский футболист, полузащитник московского ЦСКА и молодёжной сборной России.
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Фёдор Николаевич Чалов
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Российский футболист, нападающий московского ЦСКА и молодёжной сборной России.
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