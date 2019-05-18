Игроки ЦСКА вышли на матч с «Ахматом» в золотых футболкахЧемпионат 09:40

Футболисты ЦСКА вышли на выездной матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» в золотых футболках в честь выигрыша командой Кубка УЕФА в 2005 году. Первый удар по мячу перед игрой сделал известный тренер Валерий Газзаев.

Игроки ЦСКА вышли на матч с «Ахматом» в золотых футболках

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