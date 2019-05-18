Игроки ЦСКА вышли на матч с «Ахматом» в золотых футболкахЧемпионат 09:40

Футболисты ЦСКА вышли на выездной матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» в золотых футболках в честь выигрыша командой Кубка УЕФА в 2005 году. Первый удар по мячу перед игрой сделал известный тренер Валерий Газзаев.

Игроки ЦСКА вышли на матч с «Ахматом» в золотых футболках

Музыка Лазарев вышел из лидеров Евровидения у букмекеров Российский певец Сергей Лазарев уступил место в тройке лидеров международного музыкального конкурса Евровидение, спустившись на седьмую строчку.

Армия и оружие Израиль вновь атаковал позиции сирийских «Панцирь-С» Израиль нанёс удары по местам дислокации сирийских систем ПВО. Сегодня ночью израильские военные вновь атаковали территорию Сирии.

Происшествия Появилось видео нападения на Шварценеггера в Африке На актера и политика Арнольда Шварценеггера напали во время его поездки в южноафриканский город Сандтон.

Политика Вице-канцлер Австрии ушел в отставку из-за скандала с россиянкой Политический кризис в Австрии начался после того, как немецкие издания Suddeutsche Zeitung и Spiegel опубликовали видеозапись, на которой Штрахе на испанской Ибице ведет переговоры с некой россиянкой, которая представляется племянницей российского олигарха и называет себя Аленой Макаровой.

Происшествия СК задержал сожителя женщины, оставившей дочь в московской поликлинике Следователи задержали сожителя женщины, которая оставила ребенка в московской поликлинике, мать девочки ранее была задержана полицейскими, сообщает старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Москве Юлия Иванова.

Футбол Влашич получил повреждение колена в матче с «Ахматом» Футболист московского ЦСКА Никола Влашич в матче 29-го тура РПЛ против грозненского "Ахмата" получил повреждение коленного сустава, заявил главный тренер армейцев Виктор Ганчаренко.

Происшествия Аэропорт Сочи эвакуирован из-за сообщения о минировании «Сегодня, 18 мая, в международный аэропорт Сочи по электронной почте поступило сообщение о минировании»,— рассказали ТАСС в пресс-службе аэропорта.

Армия и оружие В России разрабатывают новую управляемую ракету «Монолит» В Российкой Федерации в 2021—2022 годах будет создан опытный образец новой управляемой ракеты «Монолит», предназначенной для самолетов и вертолетов.

Происшествия Инвалида без ног и без руки чиновники оштрафовали за нескошенную траву Местные власти в Башкирии выписали штраф инвалиду без ног и руки Виктору Ананьеву.

Общество Студент из Екатеринбурга сообщил об отчислении за участие в протестах из-за храма По словам Антона Савельева, заместитель декана Уральского государственного университета путей сообщения Юрий Могильников на встрече признал, что решение об отчислении принято из-за участия в акциях протеста в сквере в центре Екатеринбурга.

Политика Зеленский пообещал вернуть Крым Украине Избранный президент Украины Владимир Зеленский пообещал "вернуть" Крымский полуостров под власть Киева – об этом он заявил в фейсбуке в посте, посвященном дате 18 мая 1944 года – началу насильственного выселения крымских татар из Крыма в Узбекистан и соседние районы Казахстана и Таджикистана.

Транспорт British Airways прекратит полёты из Лондона в Санкт-Петербург и Киев Британская авиакомпания British Airways с 3 октября прекратит полёты из Лондона в Санкт-Петербург и Киев.

Хоккей Канада разгромила Германию на ЧМ-2019 Сборная Канады обыграла сборную Германии на чемпионате мира-2019.

Политика Порошенко дал несколько советов Зеленскому Президент Украины Петр Порошенко посоветовал новоизбранному главе государства Владимиру Зеленскому сохранять доверие ЕС, укреплять проукраинскую международную коалицию и создать предпосылки для подачи заявки на членство в ЕС в 2023 году.

Политика Китай призвал США к сдержанности в отношении Ирана Глава МИД КНР Ван И в ходе телефонного разговора с госсекретарём США Майком Помпео призвал США действовать осторожно с Ираном и не нагнетать обстановку, говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Китая.

Кино «Попробуй только выключи»: «фанатеющий» от боевиков кот рассмешил пользователей Сети Особенно позабавило пользователей, что в этот момент на экране была сцена сражения. «И попробуй только выключи!» - иронизируют в соцсетях.

Происшествия Авиарейс из Петербурга в Анталью задержали из-за анонимного сообщения Пассажиров рейса Санкт-Петербург - Анталья авиакомпании "Россия" вернули обратно в здание аэропорта "Пулково" после анонимного сообщения, которое поступило в контакт-центр перевозчика, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе компании.

Шоу-бизнес Имя Егора Крида за 250 миллионов продал Тимати По данным StarHit исполнителю помог Борис Ротенберг. Бизнесмен выкупил права на псевдоним за 250 млн рублей.

Общество Прах Сергея Доренко захоронили на Троекуровском кладбище Прах главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Сергея Доренко 18 мая захоронен на Троекуровском кладбище Москвы.

Политика Парламентская коалиция на Украине официально распалась Парламентская коалиция на Украине официально распалась Досрочных выборов в Верховную раду, вероятнее всего, не будет.

Общество Познер предрек трагический конец человечества Как отметил Познер, изменение климата, загрязнение воздуха и другие вызовы современности, с которыми сталкивается человечество, приведут к трагедии.

Общество Прокуратура отправила школы на переэкзаменовку На сей раз нападению подверглись казанские гимназисты, а премьер России Дмитрий Медведев вновь поручил профильным ведомствам проанализировать требования к безопасности в школах.