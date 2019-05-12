Игроки ЦСКА отказались общаться с журналистами после матча с «Зенитом»Газета.Ru вчера в 15:36

Игроки московского ЦСКА отказались общаться с журналистами после матча 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает "Советский спорт". Армейский клуб проиграл петербургскому "Зениту" со счетом 1:3.

Игроки ЦСКА отказались общаться с журналистами после матча с «Зенитом»

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