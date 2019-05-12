Футбол

Игроки ЦСКА отказались общаться с журналистами после матча с «Зенитом»Газета.Ru вчера в 15:36

Зенит — ЦСКА
3 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
4′
Яка Бийол
7′
Ильзат Ахметов
30′
Иван Обляков
Ярослав Ракицкий
32′
32′
Никола Власич
Себастьян Дриусси
38′
43′
Яка Бийол
Абель Эрнандес
Юрий Жирков
50′
60′
Ильзат Ахметов
Георгий Щенников
Сердар Азмун
Эмильяно Ариэль Ригони
61′
Эмильяно Ариэль Ригони
62′
Олег Шатов
Роберт Мак
68′
70′
Георгий Щенников
Артем Дзюба
73′
75′
Виктор Васин
Арнор Сигурдссон
Юрий Жирков
Эльмир Набиуллин
83′
Эльмир Набиуллин
84′
Себастьян Дриусси
86′
Игроки московского ЦСКА отказались общаться с журналистами после матча 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает "Советский спорт". Армейский клуб проиграл петербургскому "Зениту" со счетом 1:3.
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