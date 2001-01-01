Футбол
Игроки ЦСКА и Гончаренко рассказали, как провели отпускМатч ТВ 11:15
Футболисты и тренерский штаб ЦСКА во главе с Виктором Гончаренко на первой тренировке после отпуска рассказали о своем отдыхе.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 13:04, Ашберн
Политика
Болтон: Мадуро заключил с Россией оборонный контракт
Сумма оборонного контракта, который якобы заключили в мае Россия и Венесуэла, превысила $200 млн.
Обновлено в 11:34
Культура
Художница Катрин Ненашева рассказала, что владимирские власти запретили показывать спектакль о пытках
Художница Катрин Ненашева рассказала, что администрация Владимирской области запретила показывать в регионе иммерсивный спектакль о пытках «Груз 300».
Обновлено в 09:28
Происшествия
Журналисту Ивану Голунову предоставили защиту как свидетелю
Журналисту-расследователю издания «Медуза» Ивану Голунову предоставлена защита как свидетелю, сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на адвоката «Правозащиты Открытки» Сергея Бадамшина.
Обновлено в 12:31
Спорт
Российский биатлонист Хасанкаев умер на сборах в Крыму
На сборах в Крыму скончался 17-летний российский биатлонист Артемий Хасанкаев.
Обновлено в 11:49
Политика
К прямой линии с Путиным поступило почти 600 тысяч обращений
Почти 600 тысяч обращений поступило к прямой линии с президентом России Владимиром Путиным по состоянию на 15.00 16 июня, сообщили в эфире телеканала "Россия 24" со ссылкой на данные колл-центров.
Обновлено в 12:06
Космос
Сызранский астроном-любитель вновь организует выездные наблюдения за небесными телами
Сызранский астроном-любитель Самир Самирович вновь организует летние выездные наблюдения за небесными телами.
Обновлено в 12:29
Религия
Екатеринбургская епархия отказалась от строительства храма в сквере
Церковь не будет возводить собор святой Екатерины в сквере около тетра драмы в Екатеринбурге, говорится в заявлении митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла, опубликованном на официальном сайте епархии.
Обновлено в 03:11
Армия и оружие
Кадыров раскрыл потери среди чеченских военнослужащих в Сирии
В конце апреля Кадыров уже отмечал, что ситуация в Сирии используется для давления на Россию, как в 1990-х годах использовалась ситуация в Чечне.
Обновлено вчера в 06:40
Общество
Худрука «Современника» Галину Волчек госпитализировали в Москве
В Москве ночью госпитализировали и прооперировали художественного руководителя театра «Современник» Галину Волчек.
Обновлено в 08:37
Происшествия
Полиция Германии задержала подозреваемого в убийстве политика
Полицейские ФРГ задержали еще одного подозреваемого в убийстве главы администрации округа Кассель (федеральная земля Гессен), члена Христианско-демократического союза (ХДС) Вальтера Любке.
Обновлено в 10:23
Шоу-бизнес
Садальский пожелал Алибасову здоровья снимком с гробом
Обновлено в 10:44
Политика
В Польше раскритиковали Дуду за слова о превосходстве над русскими
"Дуда пытается убедить Трампа в том, что США вполне могут рассчитывать на сражение с русскими до последнего поляка, и в этом самопожертвовании собственным населением Дуда готов идти до конца, ведь он смелый парень, что, как ему кажется, должно понравиться Трампу", - отметил эксперт.
Обновлено в 09:50
Футбол
Сарри покинул «Челси» и возглавил «Ювентус»
Маурицио Сарри объявлен новым главным тренером "Ювентуса". Минувший сезон Сарри проработал в лондонском "Челси".
Обновлено в 10:35
Общество
Москвичей предупредили о возвращении тропической жары
Обновлено в 10:43
Гаджеты
Компания Cellebrite заявила, что теперь они могут разблокировать любой iPhone или iPad
В описании продукта говорится, что теперь инструмент может разблокировать любое устройство iOS, к которым требуется доступ правоохранительных органов, в том числе работающие с iOS 12.3, вышедшем всего месяц назад.
Обновлено в 09:44
Происшествия
В Ростове локализовали пожар в ангаре
Обновлено в 12:31
Происшествия
На Сахалине инспектор ДПС покончил с собой на службе
В Сахалинской области 44-летний инспектор ДПС, старший лейтенант полиции совершил суицид во время своего дежурства.
Обновлено в 12:34
Авто
Как завести машину, если села батарейка в брелке
Каждый водитель может столкнуться с ситуацией, когда батарейка на ключе от автомобиля сядет, а приобрести новую нету возможности.
Обновлено в 11:03
Политика
Глава МИД Турции отверг требования США в отношении российских С-400
Турция не станет принимать требования США относительно приобретения зенитных ракетных систем С-400 российского производства.
Обновлено в 12:04
Спорт
Власти Москвы потратили почти 40 млн руб. на мероприятие, на которое, по словам зрителей, пришло около десяти человек
Власти Москвы потратили почти 40 миллионов рублей на мероприятие, на которое, по словам зрителей, пришло около десяти человек.
Обновлено в 07:31
Общество
Сын Алибасова объяснил приглашение продюсера на лечение в Казахстан
Сын Бари Алибасова объяснил, почему семье поступило предложение лечить продюсера в Казахстане.
Обновлено в 00:08
Экономика
«Яндекс» проиндексирует торговлю
Компания запускает сервис аналитики в сфере e-commerce «Яндекс.Маркет» запускает платформу с аналитикой российского рынка онлайн-торговли, нацеленную на производителей и продавцов.
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Происшествия
В полиции отреагировали на мощный взрыв в центре Киева
В полиции пояснили, что, предположительно, взрыв произошел в результате утечки газа в одном из гаражей, находившихся во дворе среди жилых домов.
Обновлено в 08:50
Шоу-бизнес
Лобода прокомментировала слухи о конфликте с Лазаревым
Достоянием общественности стал неожиданный конфликт певицы Светланы Лободы и Сергея Лазарева.
Обновлено в 11:54
Футбол
Гончаренко рассказал о подготовке ЦСКА к новому сезону
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко заявил, что его команда будет проводить по две тренировки в день на своей базе до вылета в Австрию.
Обновлено в 11:54
Авто
Составлен ТОП-3 лучших кроссоверов с пробегом и десятилетней историей
Редакция издания «Автоновости дня» определила «тройку» лучших десятилетних кроссвенов с пробегом на отечественном авторынке.
Обновлено в 09:23
Автоспорт
Команда Фернандо Алонсо выиграла марафон «24 часа Ле-Мана»
Экипаж Toyota Gazoo Racing в составе бывших пилотов «Формулы-1» Фернандо Алонсо, Себастьяна Буэми и Кадзуки Накадзимы выиграл гонку «24 часа Ле-Мана».
Обновлено в 10:30
Армия и оружие
Бой двух советских танков в Ливии попал на видео
На видео показано, как советскому танку Т-55, принадлежащему соединениям ПНС, удалось подбить машину такого же типа противника.
Обновлено в 08:38
Игры
Блогер создал в Super Mario Bros режим королевской битвы
Браузерная версия классической Super Mario Bros появилась в Сети.
Обновлено в 12:43