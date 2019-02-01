Футбол

Игроки «Челси» не хотят тренироваться в дни матчейНева Спорт 10:31

Борнмут — Челси
4 – 0
Матч завершён
Чемпионат Англии, 30 января
Стадион «Дин Корт»
Джошуа Кинг
47′
61′
Педро Родригес
Виллиан
Дэвид Брукс
63′
65′
Гонсало Игуаин
Оливье Жиру
Дэвид Брукс
Джордон Айб
68′
Эндрю Серман
72′
Джошуа Кинг
74′
77′
Матео Ковачич
Рубен Лофтус-Чик
Райан Фрейзер
Чарли Дэниэлс
90′+2′
Джуниор Станислас
Крис Мипэм
90′+5′
Чарли Дэниэлс
90′+5′
По информации London Evening Standard, футболистам не нравится тренироваться по утрам в дни матчей. Игроки говорили об этом Сарри, но он не прислушался к просьбам и назначил тренировку утром 30 января.
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