Футбол
Игроки «Челси» не хотят тренироваться в дни матчейНева Спорт вчера в 10:31
По информации London Evening Standard, футболистам не нравится тренироваться по утрам в дни матчей. Игроки говорили об этом Сарри, но он не прислушался к просьбам и назначил тренировку утром 30 января.
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