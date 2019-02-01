Игроки «Челси» не хотят тренироваться в дни матчейНева Спорт 10:31

По информации London Evening Standard, футболистам не нравится тренироваться по утрам в дни матчей. Игроки говорили об этом Сарри, но он не прислушался к просьбам и назначил тренировку утром 30 января.

Игроки «Челси» не хотят тренироваться в дни матчей

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