Футбол
Игроки «Болтона» отказались выходить на матчи из-за задержек зарплатыSport24.ru вчера в 21:05
Футболисты «Болтона» отказались выходить на оставшиеся матчи сезона в Чемпионшипе из-за невыплаты заработной платы, сообщает BBC.
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Матч Чемпионшипа «Болтон» – «Брентфорд» отменили в связи с забастовкой игроков хозяев
Бомбардир.рувчера в 18:15
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Победа дочери Алсу на «Голосе» вызвала подозрения
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У модели LADA XRay может появиться новый мотор Renault H4M
Сообщается, что 15 апреля 2019 года АвтоВАЗ получил ОТТС на обычную версию Lada XRay и Cross-версию, в котором указывается, что модель получит 1,6-литровый мотор Renault H4M и вариатор JATCO.
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Пушков дал совет Зеленскому в вопросе разрешения ситуации в Донбассе
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявления штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского об условиях мира в Донбассе.
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Ранее сообщалось, о возбуждении двух уголовных дела по факту пропажи в Уфе пяти человек: 22-летней девушки и ее девятимесячного ребенка, а также матери девушки, 39-летней женщины, и двух других ее детей, мальчиков в возрасте двух и шести лет.
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Как сделать ткань полностью непромокаемой: российское ноу-хау
Пять лет назад, работая над новыми материалами для топливных элементов, Михаил и Игорь поняли, что свойство сверхкритических жидкостей растворять некоторые гидрофобные полимеры можно использовать для нанесения на ткань водо- и грязеотталкивающих покрытий.
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Упрощенный порядок получения российского гражданства в будущем может быть распространен на всех жителей Украины, заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай.
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В Москве задержан украинский миллионер Павел Климец
Сотрудники Следственного комитета задержали украинского бизнесмена Павла Климца в Москве.
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Семья Спартака Мишулина выиграла суд у лжевнука актера
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Российская фигуристка Евгения Медведева призналась, что никогда не хотела уйти из спорта.
Обновлено в 04:59
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В Уганде женщина за 39 лет родила 38 детей, сообщили СМИ
В Уганде обнаружена самая многодетная мать на Земле Мариам Набатанзи, которая родила 38 детей к своим 39 годам.
Обновлено вчера в 17:52
Путешествия
Лодку Федора Конюхова сняли на видео
Пилоты военного самолета Чили сняли на видео российского путешественника Федора Конюхова, совершающего одиночный морской переход на весельной лодке "Акрос".
Обновлено в 02:55
Экономика
В регионах появятся новые места накопления ТКО
Два экологических поручения должны быть выполнены до 30 мая.
Обновлено в 04:16
Общество
Писатель Дмитрий Быков рассказал о коме и о Боге
Обновлено вчера в 02:17
Наука
Выяснена причина возникновения гигантской полыньи в Антарктиде
Из-за труднодоступного места ученые Нью-Йоркского университета в Абу-Даби использовали сочетание спутниковых наблюдений и данных реанализа, чтобы обнаружить, что циклоны (столь же интенсивные, как категория 11 по шкале Бофорта) и сильные ветры, дующие вдоль ледяного покрова, вызывают смещение льда в противоположных направлениях, что приводит к возникновению полыньи.
Обновлено 25 апреля в 09:18
Культура
Из-за переноса премьеры последней части «Мстителей» этот уикенд для кинотеатров РФ станет самым провальным в году
В России премьера отложена до понедельника. Большинство российских кинотеатров работают последние дни при пустых или полупустых залах.
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Варвара Караулова вышла на свободу
Варвару Караулову, осужденную за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, освободили из колонии в Вологде, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Обновлено в 03:19
Шоу-бизнес
Скорую помощь заметили у резиденции принца Гарри и Меган Маркл
Появление автомобиля скорой помощи у загородной резиденции королевской семьи Фрогмор-хаус, где в настоящее время проживают принц Гарри и Меган Маркл, породило бурные слухи о том, что первенец герцога и герцогини Сассекской появился на свет.
Обновлено вчера в 16:55
Происшествия
В Хабаровском крае упал самолет Як-18
Самолет Як-18 разбился в Хабаровском крае, в результате происшествия погибли два человека.
Обновлено в 02:44
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Брат вице-президента «Спартака» покинул клуб
Брат вице-президента московского "Спартака" Наиля Измайлова Равиль покинет клуб после завершения сезона, передает Sport24.
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«Место королевы шансона свободно»: Успенская после слухов о болезни сделала неожиданное признание
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В Красноярске горит оборонный завод «Красмаш»
На красноярском оборонном заводе «Красмаш», который входит в госкорпорацию «Роскосмос» и производит межконтинентальные ракеты «Синева» произошел пожар.
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Ксения Бородина рассказала, за что постоянно увольняет домработниц
Два года назад Ксения Бородина приобрела дом за городом на Новорижском шоссе.
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Политика
Сын Лукашенко покорил девушек внешним видом
Пользователи социальных сетей, в основном девушки, поражены внешним видом третьего сына главы Белоруссии Александра Лукашенко — Николая.
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В «Правом секторе» заявили о нанесении удара по «российским военнослужащим»
Что доказывает принадлежность ДЗОТа "российским военным", в представленном в Фейсбуке ролике, совершенно не ясно.
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Авто
Названы самые надежные китайские автомобили в России
Эксперты портала «UsedCars» составили рейтинг самых надежных китайских автомобилей последнего времени.
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Политика
Объявивший о выдвижении Байден в опросе обошел Трампа по популярности
Бывший вице-президент США Джо Байден, который объявил о намерении участвовать в выборах главы государства в 2020 году, обошел по популярности действующего лидера Дональда Трампа на шесть процентных пунктов.
Обновлено вчера в 18:53
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Завотделением трансплантологии Института Склифосовского о том, как стать донором органов для трансплантации
Пересадок сердца больше в институте Шумакова, больше трансплантаций почки до последнего времени делали мы.
Обновлено в 05:05
Политика
Последнюю ракету «Союз» отправили на Байконур, сообщили СМИ
Последнюю российскую ракету "Союз", имеющую украинскую систему управления, отправили на космодром Байконур.
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Жительница Екатеринбурга названа самой красивой сотрудницей Росгвардии
Конкурс носил название «Краса Росгвардии». Победительница служит в звании прапорщика, сообщает пресс-служба ведомства.
Обновлено вчера в 10:24