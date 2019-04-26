Футбол

Игроки «Болтона» отказались выходить на матчи из-за задержек зарплатыSport24.ru 21:05

Футболисты «Болтона» отказались выходить на оставшиеся матчи сезона в Чемпионшипе из-за невыплаты заработной платы, сообщает BBC.
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Футболисты «Болтона» отказались выходить на поле из-за задержек зарплаты

РИА Новости16:40

Футболисты английского клуба отказались играть из-за задержек зарплаты

RT на русском15:41

Футболисты «Болтона» отказались принимать участие в матчах из-за задержки зарплаты

ТАСС14:55

СМИ: Футболисты «Болтона» отказываются выходить на матчи из-за долгов по зарплатам

Sportbox.RU15:16

СМИ: Футболисты «Болтона» отказываются выходить на матчи из-за долгов по зарплатам

Матч ТВ15:16

Матч Чемпионшипа «Болтон» – «Брентфорд» отменили в связи с забастовкой игроков хозяев

Бомбардир.ру18:15

Игроки английского клуба объявили забастовку из-за задержки зарплат

Газета.Ru12:31
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