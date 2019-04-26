Футбол
Игроки «Болтона» отказались выходить на матчи из-за задержек зарплатыSport24.ru вчера в 21:05
Футболисты «Болтона» отказались выходить на оставшиеся матчи сезона в Чемпионшипе из-за невыплаты заработной платы, сообщает BBC.
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Матч Чемпионшипа «Болтон» – «Брентфорд» отменили в связи с забастовкой игроков хозяев
Бомбардир.рувчера в 18:15
СМИ: Футболисты «Болтона» отказываются выходить на матчи из-за долгов по зарплатам
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