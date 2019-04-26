Футбол

Игроки «Болтона» отказались выходить на матчи из-за задержек зарплатыSport24.ru вчера в 21:05

Футболисты «Болтона» отказались выходить на оставшиеся матчи сезона в Чемпионшипе из-за невыплаты заработной платы, сообщает BBC.
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«Болтон», игроки которого не вышли на матч, должен доиграть сезон

РИА Новости06:26

Игроки английского клуба объявили забастовку из-за задержки зарплат

Газета.Ruвчера в 12:31

Английский клуб отказался выходить на матч из-за долгов по зарплате

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Английский клуб отказался выходить на матч из-за долгов по зарплате

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Футболисты «Болтона» отказались принимать участие в матчах из-за задержки зарплаты

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Матч Чемпионшипа «Болтон» – «Брентфорд» отменили в связи с забастовкой игроков хозяев

Бомбардир.рувчера в 18:15

В Англии отменили футбольный матч из-за отказа команды выйти на поле

RT на русском03:59
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В Красноярске горит завод по производству «Сарматов»

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СК проводит расследование по факту убийства семьи в Уфе

Следователи проводят расследование в связи с обнаружением тел пяти членов одной семьи, в том числе троих детей, на садовом участке в Уфе.
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Названы самые надежные китайские автомобили в России

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Адвокат Кокорина-младшего: прокурор может попросить 5 лет лишения свободы

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На корпоративе одной из кемеровских компаний выступил советский и российский певец Александр Розенбаум, а информация об этом попала в соцсети.
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