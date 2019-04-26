Футбол
Игроки «Болтона» отказались выходить на матчи из-за задержек зарплатыSport24.ru вчера в 21:05
Футболисты «Болтона» отказались выходить на оставшиеся матчи сезона в Чемпионшипе из-за невыплаты заработной платы, сообщает BBC.
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 10:09, Ашберн
Армия и оружие
«Подвело политическое чутье»: почему дипломатия по-американски не работает с Россией
Перчатка американской дипломатии сильна изношена и съедена молью Ведущий программы "Задело" Николай Петров рассуждает о недавнем заявлении посла США в РФ Джона Хантсмана, сделанном им на борту авианосца "Авраам Линкольн".
Обновлено в 05:53
Наука
Назван продукт, значительно повышающий риск преждевременной смерти
Чрезмерное употребление жирной рыбы повышает риск преждевременной смерти на 50 процентов, выяснили шведские ученые.
Обновлено в 09:20
Политика
Путин не против получения в Донбассе российской и украинской пенсии
Президент РФ Владимир Путин согласился, что теоретически возможно, что кто-то из жителей Донбассе оформит российскую пенсию и сохранит за собой получение украинской пенсии.
Обновлено в 05:34
Общество
Медведев поручил улучшить графики работы детсадов и школ
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил внести в правительство предложения по совершенствованию графиков работы школ и детских садов.
Обновлено в 03:54
Политика
Зеленский рассказал о действующих от его имени аферистах
Избранный президент Украины Владимир Зеленский рассказал об аферистах, которые используют его имя.
Обновлено в 07:16
Культура
Первый канал снял с эфира фильм про шоу «Голос. Дети»
Обновлено в 04:15
Общество
В России утвержден новый порядок проведения диспансеризации
Новый порядок проведения профосмотров и диспансеризации утвержден в России, сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
Обновлено вчера в 09:01
Шоу-бизнес
Анжелика Варум прокомментировала информацию об изменах Леонида Агутина
Известная российская певица Анжелика Варум ответила в соцсети подписчикам на тему неравенства между мужчинами и женщинами.
Обновлено в 09:36
Шоу-бизнес
Звезда «Темной башни» Идрис Эльба женился
Звезда фильма «Темная башня» сделал предложение руки и сердца возлюбленной в феврале прошлого года, на премьере своей дебютной режиссерской работы – картины «Ярди».
Обновлено в 08:42
Политика
Путин назвал последствия прекращения Киевом транзита российского газа
Газоснабжение Украины полностью зависит от транзита российского газа через нее, подчеркнул Владимир Путин, говоря о последствиях "неподписания".
Обновлено в 06:13
Здоровье
Новый хирургический корпус построят в Учалах
В Учалах построят новое здание хирургического корпуса.
Обновлено в 05:57
Политика
Медведев потребовал наказать виновных в загрязнении нефти
Премьер-министр Дмитрий Медведев уже поручил найти и наказать виновных в попадании грязной нефти в "Дружбу".
Обновлено в 08:14
Армия и оружие
Американцы признали, что Су-35 лучше любого истребителя, кроме одного
Американское издание The National Interest сравнило российский истребитель Су-35 с американским F-16.
Обновлено в 07:53
Спорт
Бабикова вернули в основу, Глазыриной и Цветкова нет в составе
Обновлено в 07:44
Общество
В Москве побит температурный рекорд 2001 года
«Побит температурный рекорд для 27 апреля, установленный в 2001 году (24,1 градуса)», — приводит «Интерфакс» слова представителя метеобюро столицы.
Обновлено в 08:08
Политика
Немецкий политик связала «Северный поток — 2» с будущим Германии
Премьер-министр федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Швезиг раскритиковала заявление кандидата на пост главы Еврокомиссии Манферда Вебера о "Северном потоке — 2". Об этом сообщает издание ZDF.
Обновлено в 08:57
Политика
Зеленский опроверг информацию СМИ о своем отдыхе на яхте
Победитель президентских выборов на Украине Владимир Зеленский опроверг информацию в СМИ о том, что он отдыхает в Турции на яхте.
Обновлено в 09:41
Происшествия
В Москве произошел пожар в строящемся здании Следственного комитета
Небольшое возгорание произошло в субботу в строящемся здании Следственного комитета в Техническом переулке в Москве.
Обновлено в 08:43
Политика
Путин назвал беспределом приговор Марии Бутиной
Президент России Владимир Путин назвал беспределом приговор россиянке Марии Бутиной.
Обновлено в 04:46
Футбол
«Спартак» хочет продать Ханни, Ташаева, Зе Луиша и Фернандо
При наличии достойных предложений, «Спартак» не исключает трансферы Фернандо и Зе Луиша (или Луиса Адриано, одного из форвардов клуб планирует оставить на будущий сезон).
Обновлено в 06:29
Общество
На Кубани объявили экстренное предупреждение из-за угрозы схода лавин
Экстренное предупреждение объявлено в Краснодарском крае из-за угрозы схода лавин в горах, в Сочи ожидается сильный туман, сообщает администрация города.
Обновлено в 08:28
Религия
Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме
Благодатный огонь сошел в Великую субботу накануне Пасхи в храме Гроба Господня в Иерусалиме.
Обновлено в 07:33
Футбол
«Вест Хэм» обыграл «Тоттенхэм» в лондонском дерби
Обновлено в 09:35
Происшествия
Шестнадцать нелегальных мигрантов погибли в результате ДТП в Марокко
16 мигрантов-нелегалов погибли, 17 пострадали в результате ДТП в Марокко. Об этом 27 апреля сообщает агентство MAP.
Обновлено в 09:15
Армия и оружие
В НАТО ответили на призыв прекратить военную активность у границ РФ
Ранее начальник Генштаба российских Вооруженных Сил Валерий Герасимов заявил, что Россия вынуждена усилить состав войск Западного и Южного военных округов в ответ на наращивание военной активности США и НАТО.
Обновлено вчера в 19:17
Финансы
ЦБ отказался менять ключевую ставку
Несмотря на мнение многих аналитиков, бравшихся прогнозировать решение руководства ЦБ по ключевой ставке, в регуляторе не стали ее менять.
Обновлено в 03:33
Политика
Коломойский заявил, что готов консультировать Зеленского
Ранее Коломойский сообщил, что планирует вернутся на Украину в случае победы Зеленского после объявления украинским Центризбиркомом официальных результатов второго тура.
Обновлено в 08:08