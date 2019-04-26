Футбол

Игроки «Болтона» отказались выходить на матчи из-за задержек зарплатыSport24.ru вчера в 21:05

Футболисты «Болтона» отказались выходить на оставшиеся матчи сезона в Чемпионшипе из-за невыплаты заработной платы, сообщает BBC.
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«Болтон», игроки которого не вышли на матч, должен доиграть сезон

РИА Новости06:26

Игроки английского клуба объявили забастовку из-за задержки зарплат

Газета.Ruвчера в 12:31

Английская футбольная лига: «Болтон» обязан доиграть сезон»

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«Болтон» бойкотирует матч Чемпионшипа. В клубе не платят зарплату и упрекают будущего владельца

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Футболисты «Болтона» отказались принимать участие в матчах из-за задержки зарплаты

ТАССвчера в 14:55

Английская футбольная лига: «Болтон» обязан доиграть сезон»

Sportbox.RU07:04
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 10:09, Ашберн
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Перчатка американской дипломатии сильна изношена и съедена молью Ведущий программы "Задело" Николай Петров рассуждает о недавнем заявлении посла США в РФ Джона Хантсмана, сделанном им на борту авианосца "Авраам Линкольн".
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Анжелика Варум прокомментировала информацию об изменах Леонида Агутина

Известная российская певица Анжелика Варум ответила в соцсети подписчикам на тему неравенства между мужчинами и женщинами.
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Звезда фильма «Темная башня» сделал предложение руки и сердца возлюбленной в феврале прошлого года, на премьере своей дебютной режиссерской работы – картины «Ярди».
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В Учалах построят новое здание хирургического корпуса.
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Премьер-министр Дмитрий Медведев уже поручил найти и наказать виновных в попадании грязной нефти в "Дружбу".
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«Побит температурный рекорд для 27 апреля, установленный в 2001 году (24,1 градуса)», — приводит «Интерфакс» слова представителя метеобюро столицы.
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Зеленский опроверг информацию СМИ о своем отдыхе на яхте

Победитель президентских выборов на Украине Владимир Зеленский опроверг информацию в СМИ о том, что он отдыхает в Турции на яхте.
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В Москве произошел пожар в строящемся здании Следственного комитета

Небольшое возгорание произошло в субботу в строящемся здании Следственного комитета в Техническом переулке в Москве.
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Президент России Владимир Путин назвал беспределом приговор россиянке Марии Бутиной.
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«Спартак» хочет продать Ханни, Ташаева, Зе Луиша и Фернандо

При наличии достойных предложений, «Спартак» не исключает трансферы Фернандо и Зе Луиша (или Луиса Адриано, одного из форвардов клуб планирует оставить на будущий сезон).
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На Кубани объявили экстренное предупреждение из-за угрозы схода лавин

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Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме

Благодатный огонь сошел в Великую субботу накануне Пасхи в храме Гроба Господня в Иерусалиме.
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«Вест Хэм» обыграл «Тоттенхэм» в лондонском дерби

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Шестнадцать нелегальных мигрантов погибли в результате ДТП в Марокко

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Несмотря на мнение многих аналитиков, бравшихся прогнозировать решение руководства ЦБ по ключевой ставке, в регуляторе не стали ее менять.
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Коломойский заявил, что готов консультировать Зеленского

Ранее Коломойский сообщил, что планирует вернутся на Украину в случае победы Зеленского после объявления украинским Центризбиркомом официальных результатов второго тура.
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Английский профессиональный футбольный клуб из Болтона, графство Большой Манчестер. Образован в 1874 году под названием «Крайст Черч» Является одним из 12 клубов-основателей старейшей в мире футбольной лиги - Футбольной лиги Англии. По итогам сезона 2016/17 занял второе место в Лиге 1 и получил право выхода в Чемпионшип. Команда проводит домашние матчи на стадионе «Юниверсити оф Болтон», вмещающем более 28 тысяч зрителей.
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