Футбол

Игроки «Болтона» бойкотируют тренировки из-за задержки зарплатыЧемпионат вчера в 13:30

По информации источника, игроки решили бойкотировать командные занятия в поддержку персонала клуба, который испытывает финансовые трудности из-за задержки платежей. Сообщается, что «Болтон» уже второй месяц подряд не может обеспечить своевременную выплату заработной платы сотрудникам.
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Футболисты «Болтона» бойкотируют тренировки из-за задержки зарплаты

Советский спортвчера в 13:54

Футболисты английского клуба отказываются тренироваться из-за долгов

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Игроки «Болтона» бойкотируют тренировки из-за задержки зарплаты

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Футболисты английского клуба устроили забастовку из-за долгов по зарплате

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Футболисты английского «Болтона» бойкотируют тренировки

Матч ТВвчера в 12:14

Игроки «Болтона» бойкотируют тренировки из-за задержки зарплаты

Soccer.ruвчера в 12:12

Игроки «Болтона» бойкотируют тренировки из-за задержки зарплаты второй месяц подряд

Спорт-Экспрессвчера в 11:43
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Общество

Преподаватель из Озерска записал видео о «холопской» зарплате

Преподаватель из Озерска Александр Дериглазов в видеообращении пожаловался на мизерную зарплату.
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Число людей с аутизмом в России выросло более чем вдвое за последние несколько лет, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения страны.
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Экономика

Минфин предложил сделать новыми налогами несколько сборов

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Общество

Роспотребнадзор разработал проект нового СанПиНа

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Обновлено в 03:04
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Обновлено в 03:43
Финансы

Россия предоставит Белоруссии кредит на сумму до $600 млн

Обновлено вчера в 18:44
Авто

УАЗ выпустит «Русский Прадо» с новой платформой

Ульяновский автозавод (входит в Sollers) в 2020 году выпустит автомобиль на новой платформе класса Toyota Land Cruiser Prado, рассказал гендиректор и основной владелец Sollers Вадим Швецов.
Обновлено вчера в 12:03
Футбол

Чалов признан лучшим игроком 21-го тура РПЛ

Нападающий ЦСКА Федор Чалов стал лучшим игроком 21-го тура РПЛ.
Обновлено в 03:20
Экономика

Visa и Mastercard обяжут банки выпускать только бесконтактные карты

Visa не ответила на запрос СМИ, однако Альфа-банк, Райффайзенбанк и банк "Русский стандарт" уже получили соответствующие письменные требования от платежных систем, передает издание.
Обновлено в 04:26
Политика

Нетаньху встретится с Путиным в четверг

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху планирует встретиться в четверг в Москве с президентом России Владимиром Путиным, сообщила пресс-служба главы израильского правительства.
Обновлено в 04:18
Происшествия

Племянницу Скрипаля побили в Ярославле

Скрипаль считает, что причиной агрессии стали не только внутренние дела ТСЖ, но и история в Солсбери, а также политическая деятельность Виктории.
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Происшествия

NYT: иллюзиониста Дэвида Блейна обвинили в сексуальном насилии

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Юлия Варшавская стала главредом Forbes Life и Forbes Woman

Главным редактором Forbes Woman и Forbes Life стала Юлия Варшавская.
Обновлено в 04:32
Гаджеты

Монитор Asus ROG Swift PG349Q с изогнутым экраном поддерживает частоту обновления 120 Гц

Обновлено в 03:47
Экономика

Детские игрушки могут подорожать в России на 20%

Введение в РФ предварительной экспертизы игрушек перед поступлением в продажу может привести к их подорожанию на 20%, рассчитали для «Известий» в Ассоциации индустрии детских товаров (АИДТ).
Обновлено вчера в 19:36
Политика

Посольство России в США объявило конкурс на лучший фейк

Посольство России в США объявило конкурс на лучшую фейковую новость о "российском вмешательстве" в американские выборы.
Обновлено в 03:50
Футбол

Пикфорд стал участником драки около бара

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Обновлено вчера в 15:26
Политика

Байдена вновь обвинили в неподобающем поведении

Бывшего вице-президента США Джо Байдена в очередной раз обвинили в неподобающем поведении, пишет газета Hartford Courant.
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Происшествия

Двое сотрудников секретного подразделения МВД арестованы за взятки

Следственный комитет России и Федеральная служба безопасности выявили факты коррупции при закупке спецтехники для самого засекреченного подразделения министерства внутренних дел, а именно оперативно-поискового бюро.
Обновлено в 03:33
Политика

Мэр Курска Николай Овчаров попросил об отставке

Напомним, что Николай Овчаров находится на своем посту уже второй срок - в 2008 и 2013 годах — избирался на конкурсной основе депутатами Курского городского Собрания главой администрации города Курска.
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Происшествия

Фигуранты дела о теракте в Петербурге не признали вину

Десять фигурантов дела о теракте в Петербурге не признают свою вину, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 04:21
Экономика

В правлении Газпрома провели новые кадровые назначения

Андрей Круглов, который на протяжении последних десяти лет курировал финансы Газпрома, покидает пост заместителя председателя правления компании.
Обновлено вчера в 08:43
Футбол

«Ньюкасл» рассматривает вариант с приобретением Зе Луиша у «Спартака»

«Сороки» рассматривают вариант с приобретением Зе Луиша на случай, если им не удастся заполучить арендованного у «Вест Бромвича» нападающего Саломона Рондона.
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Транспорт

Свердловская ГИБДД остановила выдачу прав и регистрацию транспорта

В результате технических неполадок в Госавтоинспекции не могут регистрировать транспортные средства, а также выдавать и менять права.
Обновлено в 01:34
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Победитель первого тура выборов на Украине Владимир Зеленский должен за три недели сделать сразу несколько вещей, уверены в Берлине.
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Общество

Самый влиятельный вор в законе досрочно выйдет на свободу

Таро должен был выйти на свободу 11 июня 2019 года, но ему удалось добиться сокращения срока наказания до 9 лет и 10 месяцев.
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Футбол

Предраг Миятович: «Зидан хочет тренировать Погба»

Бывший нападающий «Реала» Предраг Миятович считает, что руководство мадридского клуба приложит все силы, чтобы приобрести полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.
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Болтон Уондерерс
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Английский профессиональный футбольный клуб из Болтона, графство Большой Манчестер. Образован в 1874 году под названием «Крайст Черч» Является одним из 12 клубов-основателей старейшей в мире футбольной лиги - Футбольной лиги Англии. По итогам сезона 2016/17 занял второе место в Лиге 1 и получил право выхода в Чемпионшип. Команда проводит домашние матчи на стадионе «Юниверсити оф Болтон», вмещающем более 28 тысяч зрителей.
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