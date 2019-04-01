Футбол
Игроки «Болтона» бойкотируют тренировки из-за задержки зарплатыЧемпионат вчера в 13:30
По информации источника, игроки решили бойкотировать командные занятия в поддержку персонала клуба, который испытывает финансовые трудности из-за задержки платежей. Сообщается, что «Болтон» уже второй месяц подряд не может обеспечить своевременную выплату заработной платы сотрудникам.
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Игроки «Болтона» бойкотируют тренировки из-за задержки зарплаты второй месяц подряд
Спорт-Экспрессвчера в 11:43
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