Футбол
Игроки «Барселоны» выступили за возвращение НеймараSports.ru 13:30
Нападающий «ПСЖ» Неймар может перейти в «Барселону». Раздевалка каталонской команды выступила за возвращение бразильца, сообщает Diario Sport. Лионель Месси – один из футболистов, который больше всего хотел бы, чтобы трансфер 27-летнего форварда состоялся.
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 17:21, Ашберн
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С 2020 года в России планируют изменить нормативы отопления в зависимости от этажности.
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В Петербурге произошел пожар на территории завода «Советская звезда»
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Суд по делу о крушении MH17 начнётся в Нидерландах 9 марта 2020 года
Суд по делу о крушении малайзийского Boeing на востоке Украины начнётся в Нидерландах 9 марта 2020 года.
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В музее Ананьева заявили, что арестованные картины ему не принадлежат
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Один человек погиб, еще трое получили ранения в массовой драке с поножовщиной возле входа на станцию метро "Электрозаводская" на востоке Москвы.
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Основной владелец группы компаний LVMH - по первым буквам брендов Louis Vuitton, Moët, Hennessy - французский бизнесмен Бернар Арно стал персоной с состоянием более $100 млрд, сообщил Bloomberg.
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