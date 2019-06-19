Игроки «Барселоны» выступили за возвращение НеймараSports.ru вчера в 13:30

Нападающий «ПСЖ» Неймар может перейти в «Барселону». Раздевалка каталонской команды выступила за возвращение бразильца, сообщает Diario Sport. Лионель Месси – один из футболистов, который больше всего хотел бы, чтобы трансфер 27-летнего форварда состоялся.

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