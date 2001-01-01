Футбол
Игроки «Барселоны» выступили против перехода ГризманнаSports.ru 05:44
Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн может не перейти в «Барселону». По информации Diario Sport, раздевалка каталонской команды выступила против перехода француза. Игроки «Барселоны» дали понять руководству, что не будут рады трансферу Гризманна, даже если его решат подписать.
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