Футбол

Игроки «Барселоны» выступили против перехода ГризманнаSports.ru 05:44

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн может не перейти в «Барселону». По информации Diario Sport, раздевалка каталонской команды выступила против перехода француза. Игроки «Барселоны» дали понять руководству, что не будут рады трансферу Гризманна, даже если его решат подписать.
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Где и как живёт Антуан Гризманн

Чемпионат08:00

Источник: Игроки «Барселоны» против перехода Гризманна

Советский спорт07:57

Игроки «Барселоны» выступили против перехода Гризманна

Sports.ru05:44

СМИ: Гризманн близок к переходу в «Барселону»

Матч ТВ06:39

Источник: игроки «Барселоны» против перехода Гризманна в команду

Спорт-Экспресс06:36

Игроки «Барселоны» не хотят видеть Гризманна в команде

Sport.ru07:59

СМИ: игроки «Барселоны» выступают против перехода Гризманна из «Атлетико»

РИА Новости07:44
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Армия и оружие

Страны Персидского залива согласились на размещение американских войск

Страны Залива, основываясь на двухсторонних соглашениях с Соединенными Штатами, дали свое согласие на размещение американских войск на своей территории.
Обновлено в 10:36
Здоровье

Ученые предупредили о вреде соков

"Даже если сахар в соке образуется естественным путем, а не добавляется при приготовлении, вред от него по существу одинаков, так как биохимический ответ при метаболизме аналогичен", — уточнили исследователи.
Обновлено в 05:42
Происшествия

Радикалы снесли забор на аллее Небесной сотни в Киеве

На место прибыли правоохранители. К этому моменту радикалы практически полностью снесли забор.
Обновлено в 07:58
Футбол

«Бавария» в седьмой раз подряд стала чемпионом Германии по футболу

Обновлено в 11:24
Происшествия

Шварценеггер прокомментировал нападение в Африке

Американский актёр Арнольд Шварценеггер прокомментировал нападение в Южной Африке во время спортивного мероприятия.
Обновлено в 11:42
Общество

Папа Римский обратился к журналистам с просьбой быть смиренными

Обновлено в 10:19
Происшествия

Задержан сожитель оставившей ребенка в московской поликлинике женщины

В Москве задержали сожителя женщины, которая оставила своего ребенка в одной из городских поликлиник.
Обновлено в 10:45
Футбол

Крылья Советов — Спартак 0:0 (1-й тайм)

Тренерский штаб «Спартака» во главе с Олегом Кононовым назвал стартовый состав команды на выездной матч 29-го тура РПЛ против «Крыльев Советов».
Обновлено в 10:57
Общество

Беглова наградили «за чистоту помыслов и благородство дел»

Медали СКР "За чистоту помыслов и благородство дел" ранее были удостоены ректор МГУ Виктор Садовничий, директор Малого театра Тамара Михайлова, худрук театра Юрий Соломин и другие известные персоны.
Обновлено в 09:58
Происшествия

У экс-сотрудников ФСБ при обыске изъяли 12 млрд рублей

Рекорд экс-полковника управления противодействия коррупции МВД Дмитрия Захарченко, у которого конфисковали 9 млрд рублей, оказался побит.
Обновлено в 10:04
Происшествия

В Москве перекрыли движение в районе Песчаного путепровода

Полностью перекрыто движение в районе Песчаного путепровода в сторону Ленинградского проспекта в Москве из-за столкновения двух автомобилей, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.
Обновлено в 10:42
Общество

Познер предрек трагический конец человечества

Как отметил Познер, изменение климата, загрязнение воздуха и другие вызовы современности, с которыми сталкивается человечество, приведут к трагедии.
Обновлено в 10:21
Политика

Васильева призвала больше изучать Великую Отечественную войну в школах

Министр просвещения России Ольга Васильева заявила, что школьники слишком мало изучают историю Великой Отечественной войны.
Обновлено в 11:00
Транспорт

Движение по первым МЦД запустят в ускоренном режиме до конца года

Обновлено в 06:34
Происшествия

Авиарейс из Петербурга в Анталью задержали из-за анонимного сообщения

Пассажиров рейса Санкт-Петербург - Анталья авиакомпании "Россия" вернули обратно в здание аэропорта "Пулково" после анонимного сообщения, которое поступило в контакт-центр перевозчика, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе компании.
Обновлено в 11:32
Религия

Защитники Храма-на-Драме в Екатеринбурге вышли на молебен

В Екатеринбурге 18 мая защитники строительства Храма-на-Драме на месте Театрального сквера пришли на православный молебен, пишет портал Е1.
Обновлено в 11:08
Политика

Китай назвал условие продолжения торговых переговоров с США

Глава МИД КНР Ван в ходе телефонного разговора с госсекретарём США Майком Помпео заявил, что Китай готов вести торговые переговоры только на основе равенства и будет твёрдо отстаивать свои государственные интересы.
Обновлено в 11:34
Политика

Американские СМИ раскрыли «настоящую» цену Су-57

Журналисты американского издания The Drive назвали «настоящий» ценник российских истребителей пятого поколения Су-57.
Обновлено в 10:01
Общество

Из-за заморозков в Татарстане объявили штормовое предупреждение

В воскресенье, 19 мая, в Татарстане ожидается сильная облачность с прояснениями.
Обновлено в 09:06
Религия

В РПЦ пожалели о насилии при строительстве храма в Екатеринбурге

Обновлено в 10:14
Авто

Kia Sportage 2019 с новым дизайном пользуется ажиотажным спросом

Кроссовер KIA Sportage нового поколения, вышедший на китайский рынок в начале 2019 года, продается в 2,7 раза лучше предшественника.
Обновлено вчера в 22:47
Музыка

Google предсказал победителя «Евровидения»

Похожий эксперимент Google провел в 2017 году на «Евровидении» в Украине и правильно предсказал победу певца Салвадор Собрал из Португалии.
Обновлено в 08:17
Авто

Названы 5 доступных подержанных автомобилей с надежной подвеской

Эксперты портала «Автоновости дня» изучили рынок поддержанных машин и назвали 5 самых надежных моделей. Лидером рейтинга стал Renault Logan.
Обновлено в 09:00
Общество

Сотни людей пришли на церемонию прощания с Сергеем Доренко

Церемонию прощания с Доренко посетили сотни людей, среди которых были вдова журналиста Юлия, дочери Екатерина и Ксения, сын Прохор, главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов, глава ВГТРК Олег Добродеев, продюсер и телеведущий Константин Эрнст, первый замруководителя Администрации президента России Алексей Громов и другие.
Обновлено вчера в 05:45
Происшествия

В США семь человек пострадали при стрельбе на вечеринке

Неизвестный устроил стрельбу на домашней вечеринке недалеко от кампуса исследовательского университета Ball State University в городе Манси (штат Индиана) в ночь на субботу, семь человек получили ранения, сообщает телеканал WTHR со ссылкой на полицию.
Обновлено в 08:26
Музыка

Проигравший дочке Алсу финалист «Голоса» высмеял итоги шоу в рекламе

Обновлено в 11:09
Происшествия

Командиру российской подлодки выставили миллионный счет за аварию

С бывшего командира дивизиона подводных лодок капитана I ранга Игоря Мартемьянова и командира подводной лодки «Краснодар» капитана II ранга Дениса Сопина пытаются взыскать более 17 миллионов рублей за аварию с гражданским судном.
Обновлено в 07:44
Гаджеты

Unisoc готовится к производству 5G-модемов

Компания Unisoc (ранее — Spreadtrum) в ближайшее время организует производство 5G-модема для мобильных устройств нового поколения, о чём сообщает ресурс DigiTimes.
Обновлено в 03:46
Спорт

МОК поздравил Загитову в твиттере

Международный олимпийский комитет (МОК) поздравил с днем рождения российскую фигуристку, чемпионку мира и Европы Алину Загитову, передает "Советский спорт".
Обновлено в 11:18
Политика

Вице-канцлер Австрии опроверг встречу с россиянкой на Ибице

Объявивший о своей отставке вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе встречался на Ибице перед парламентскими выборами в 2017 году с гражданкой Латвии, а не России.
Обновлено в 11:36
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Антуан Гризманн
Французский футболист
Французский футболист, нападающий клуба «Атлетико Мадрид» и сборной Франции. В составе национальной сборной - чемпион мира 2018 и серебряный призёр чемпионата Европы 2016. Признавался лучшим игроком чемпионата Европы 2016.
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Барселона
Спортивный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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