Защитник «Барселоны» Херард Пике и хавбек команды Артуро Видаль выиграли на двоих 487 410 евро в покерном турнире. В борьбе 1733 игроков футболистам удалось дойти до финального стола, где Пике занял второе место, выиграв 352 950 евро. Видаль стал пятым с прибылью в 134 460 евро.

Игроки «Барселоны» выиграли почти полмиллиона евро в покерном турнире

Экономика Росстат зафиксировал рост бедности в России Численность россиян с денежными доходами ниже прожиточного минимума (уровень бедности) во втором квартале 2019 года составила 18,6 млн человек, или 12,7% от всего населения, следует из данных Росстата.

Политика Путин прилетел в Казань на церемонию закрытия чемпионата WorldSkills В Казани президент примет участие в церемонии закрытия 45-ого Мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills, которая проходит на стадионе "Казань-Арена".

Происшествия В Саратове в ДТП погибли три человека Легковой автомобиль в среду в Саратове врезался в столб, в результате три человека погибли, пострадала 14-летняя девочка, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного управления ГИБДД.

Религия Православные христиане отмечают Успение Пресвятой Богородицы Православные христиане отмечают 28 августа Успение Пресвятой Богородицы.

Космос К Земле направляется астероид размером больше Останкинской башни Астероид, который по высоте больше Останкинской телебашни (540 метров), летит к Земле.

Политика Необычная посадка Су-57 в Жуковском попала на видео Во вторник, 27 августа, в Сети появилось видео нестандартной посадки истребителя Су-57 на аэродроме в подмосковном Жуковском.

Экономика Минфин и ЦБ представят новую систему пенсионных накоплений Министерство финансов и Центробанк через неделю представят новую модель формирования пенсионных накоплений, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.

Политика Калужский губернатор вступил в спор по поводу ордынского ига Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов прокомментировал отказ Татарстана поддержать инициативу об установлении 11 ноября памятной даты России — Дня окончания Великого стояния на реке Угре (1480 год).

Политика Пушков высказался о заявлении Макрона о конце доминирования Запада Сенатор Алексей Пушков согласился с заявлением президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что доминирование Запада движется к концу.

Общество Обезьяна в Китае использовала камень для попытки побега из зоопарка Обезьяна использовала заостренный камень, чтобы разбить стекло вольера и сбежать из зоопарка в китайской провинции Хэнань.

Политика Волкер призвал Россию «уйти» из Крыма для возвращения в G8 Специальный представитель США по Украине Курт Волкер в интервью телеканалу «Прямой» заявил, что возобновление участия России в формате «Большой восьмёрки» стало бы возможным при условии её «ухода» из Крыма.

Авто Компания Polestar открыла завод в Китае Компания Polestar открыла огромное предприятие в китайском городе Чэнду, где вскоре будет запущено производство модели Polestar 1. Производственный центр Polestar стремится стать одним из самых экологически ответственных автомобильных заводов в Китае и находится в самом сердце промышленной территории Чэнду.

Общество Минпросвещения сформулировало правила поведения учителей в соцсетях Минпросвещения разработало примерное положение о нормах профессиональной этики педагогических работников, в том числе там прописано поведение учителей в интернете, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Гаджеты Смартфон Realme XT с 64-Мп камерой предстал на официальном рендере Компания Realme опубликовала первое официальное изображение высокопроизводительного смартфона, который будет представлен в следующем месяце.

Армия и оружие Российские инженеры создадут «принципиально новый» вертолет Директор холдинга «Вертолеты России» по инновациям Андрей Шибитов заявил, что в РФ разрабатывается принципиально новый вертолет, проект в настоящий момент находится на этапе формирования.

Шоу-бизнес Божена Рынска планирует найти опекуна для нерожденного ребенка По словам Божены, девочку вынашивает суррогатная мать. Однако даже скорое материнство не помогает Рынске выйти из глубокой депрессии.

Финансы Спрос Центробанков на золото будет сильным еще несколько лет По данным Всемирного золотого совета, Центробанки за первые 6 месяцев 2019 года увеличили объемы золота в резервах на 374.1 тонны.

Политика Путин дважды купил мороженое у одной и той же продавщицы Во время посещения авиасалона МАКС президент России Владимир Путин купил мороженое у той же продавщицы, что и в 2017 году.

Политика Reuters: Китай запретил военному кораблю США заходить в порт Циндао Власти Китая отклонили запрос американской стороны на заход военного корабля США в китайский портовый город Циндао.

Шоу-бизнес У 79-летнего Эммануила Виторгана родилась дочка На снимке Эммануил Виторган фотографии вместе с женой Ириной, которая держит на руках новорожденную дочку, вокруг них бегает старшая дочь Этель.

Экономика Импортная здоровая пища может скоро исчезнуть с российских прилавков Сегодня в российских магазинах представлен обширный ассортимент импортной органической продукции, имеющей международные сертификаты, выданные в основном в ЕС, пишет «Русбренд».

Происшествия В РЖД произошла утечка данных более 700 тысяч сотрудников РЖД проводит расследование в связи с утечкой персональных данных более 700 тысяч сотрудников, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

Происшествия Александр Друзь сбил велосипедиста на Невском проспекте Как пишут "Аргументы и факты", звезда интеллектуального шоу сбил велосипедиста на Невском проспекте.

Экономика Сбербанк начал разработку нового логотипа В начале августа управляющий директор по развитию экосистемы Сбербанка Антон Собе-Панек разместил в Facebook вариант логотипа для SberX в похожей цветовой гамме.