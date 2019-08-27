Футбол
Матч ТВИгроки «Барселоны» выиграли почти полмиллиона евро в покерном турнире
Защитник «Барселоны» Херард Пике и хавбек команды Артуро Видаль выиграли на двоих 487 410 евро в покерном турнире. В борьбе 1733 игроков футболистам удалось дойти до финального стола, где Пике занял второе место, выиграв 352 950 евро. Видаль стал пятым с прибылью в 134 460 евро.
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Пике и Видаль выиграли 500 тысяч на турнире по покеру. Защитник занял второе место
Спорт-Экспрессвчера в 10:31
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Прокуратура Северного округа штата Калифорния предъявила обвинения бывшему сотруднику компании Google Энтони Левандовски в похищении у нее представляющей коммерческую тайну информации о беспилотных автомобилях.
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