Происшествия
Игроки «Арсенала» подверглись вооруженному нападениюГазета.Ru вчера в 16:17
Полузащитник лондонского "Арсенала" Месут Озил подвергся вооруженному нападению на севере британской столицы, сообщает Daily Mail. По информации издания, хавбек вместе с одноклубником Зеадом Колашинацем проезжали на иномарке, когда на них напали вооруженные ножами люди на скутерах.
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Полиция выступила с заявлением по инциденту с нападением на Озила и Колашинаца
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