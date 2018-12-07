Футбол
Известные футболисты устроили вечеринку с 70 девушками
Известные футболисты устроили вечеринку с 70 девушкамиРамблер06:38
Лидеры лондонского «Арсенала» устроили грандиозную вечеринку с «рекой» алкоголя, веселящим газом и 70 девушками, пишет The Sun. Среди активных участников масштабного застолья были замечены лидеры «канониров» Генрих Мхитарян, Александр Ляказетт, Пьер-Эмерик Обамейянг и Месут Озил.
Рамблер06:38
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По стопам Кокорина? Игроки «Арсенала» устроили вечеринку с водкой и 70 девушками
Life.ruвчера в 19:01
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