Игроки АПЛ откажутся от соцсетей в знак протеста против расизмаГазета.Ru вчера в 14:54

Ассоциация профессиональных футболистов (PFA) заявила, что игроки Английской премьер-лиги (АПЛ) на один день откажутся от социальных сетей, передает "Советский спорт".

Игроки АПЛ откажутся от соцсетей в знак протеста против расизма

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