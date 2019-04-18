Футбол

Игроки АПЛ откажутся от соцсетей в знак протеста против расизмаГазета.Ru 14:54

Ассоциация профессиональных футболистов (PFA) заявила, что игроки Английской премьер-лиги (АПЛ) на один день откажутся от социальных сетей, передает "Советский спорт".
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Игроки АПЛ откажутся от соцсетей в знак протеста против расизма

Газета.Ru14:54

Игроки АПЛ на один день откажутся от соцсетей в знак протеста против расизма

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Дэнни Роуз: «Футбольные власти и соцсети прилагают минимум усилий, чтобы защитить игроков от расизма»

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Игроки АПЛ в знак протеста против расизма на один день откажутся от соцсетей

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19-20 апреля игроки АПЛ бойкотируют соцсети в рамках борьбы с расизмом

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Звезды АПЛ объявят бойкот в знак протеста против расизма

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