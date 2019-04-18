Футбол
Игроки АПЛ откажутся от соцсетей в знак протеста против расизмаГазета.Ru 14:54
Ассоциация профессиональных футболистов (PFA) заявила, что игроки Английской премьер-лиги (АПЛ) на один день откажутся от социальных сетей, передает "Советский спорт".
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