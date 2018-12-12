Футбол
Игрока «Спартака» назвали «Джентльменом года» в России
Игрока «Спартака» назвали «Джентльменом года» в РоссииLoginCasino.com08:42
Последние обладатели премии «Футбольный джентльмен года»: Год Футболист Команда 2018 Роман Зобнин «Спартак» Москва 2017 Артем Ребров «Спартак» Москва 2016 Игорь Акинфеев ЦСКА Москва 2015 Артем Дзюба «Зенит» Санкт-Петербург 2015 Халк «Зенит» Санкт-Петербург В четверг, 13 декабря, клубу Романа Зобнина предстоит важнейший матч в Лиге Европы.
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«Джентльмен года-2018» футболист Роман Зобнин: «Особенная благодарность моей жене – Рамина всегда меня направляла»
Комсомольская правдавчера в 15:10
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Футбол
1800 болельщиков поддержат ЦСКА в матче с «Реалом»
Словно в сюжете напряженной драмы, в группе G Лиги чемпионов все сложилось для московского ЦСКА именно так, что в самой концовке нужно набирать очки в матче с главным фаворитом квартета - мадридским "Реалом" - иначе команде придется попрощаться с еврокубками.
Обновлено в 10:01
Футбол
Виргил ван Дейк: «Не хотел навредить Мертенсу»
Защитник "Ливерпуля" Виргил ван Дейк заявил, что не хотел нанести травму нападающему "Наполи" Дрису Мертенсу в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов (1:0). В одном из эпизодов встречи голландец сделал грубый подкат против бельгийского форварда.
Обновлено в 10:24
Футбол
Агент Дриусси: Себастьяном интересовался «Интер», но он выбрал «Зенит»
Обновлено в 10:24
Футбол
Супруг Шакиры купит футбольный клуб
Защитник каталонской «Барселоны» и супруг певицы Шакиры Жерар Пике в ближайшее время станет владельцем футбольного клуба «Андорра» из пятой лиги Испании.
Обновлено в 10:24
Футбол
Буффон: «Никто не хочет быть соперником „Ювентуса“ при Роналду»
Вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Буффон отметил, что «Ювентус» с приходом Криштиану Роналду перешел на новый уровень.
Обновлено в 09:30
Футбол
«Краснодар» прилетел в Испанию на матч Лиги Европы
Самолет с футболистами и тренерский штабом «Краснодара» прибыл в Севилью, где проведет заключительный матч группового этапа Лиги Европы против одноименной испанской команды.
Обновлено в 10:20
Футбол
Во Франции определились с датами матчей, перенесенных из-за протестов
Лига 1 определила даты проведения матчей 17-го тура чемпионата Франции, которые были перенесены из-за протестов "желтых жилетов".
Обновлено в 10:21
Футбол
4 клуба АПЛ поборются за 18-летнего игрока «Лидса»
Сообщается, что на 18-летнего футболиста претендуют сразу 4 клуба из Премьер-Лиги.
Обновлено в 09:02
Футбол
Определились 15 из 16 участников плей-офф Лиги чемпионов
Перед последним игровым днем в Лиге чемпионов определились 15 из 16 участников плей-офф.
Обновлено в 04:26
Футбол
Сёмин: «Локомотив» получил громадный опыт в Лиге чемпионов
Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал поражение команды в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Шальке-04» (0:1). Матч стал последним для «железнодорожников» в турнире, которые заняли четвёртое место в группе.
Обновлено в 08:00
Футбол
Россия сыграет с Хорватией в основном раунде ЧЕ-2020
Сборная России, которая выступит сразу в основном раунде, оказалась в седьмой группе, где ее соперником будет сборная Хорватии, а также победитель группы F и вторая команда группы E в предварительном раунде.
Обновлено в 09:39
Футбол
Никола Влашич признан лучшим игроком 17-го тура РПЛ
Полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич признан лучшим футболистом 17-го тура Российской премьер-лиги.
Обновлено в 08:55
Футбол
Адвокат Кокорина: мой клиент может стать калекой в СИЗО
Адвокат нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина Андрей Ромашов рассказал об условиях содержания игрока в СИЗО "Бутырка", передает ТАСС.
Обновлено в 10:24
Футбол
Яя Туре надеется вернуться в АПЛ
Полузащитник Яя Туре во вторник покинул "Олимпиакос" по обоюдному соглашению сторон.
Обновлено в 09:59
Футбол
«Спартак» выпустил календарь на 2019 год без Глушакова
В интернет-магазине «Спартака» поступил в продажу календарь на 2019 год. На нем изображены 12 игроков красно-белых.
Обновлено в 10:15