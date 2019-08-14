Футбол
Игрока «Спартака» Понсе дисквалифицировали на три матчаNews.ru 08:52
Московский «Спартак» не сможет в ближайших матчах рассчитывать на своего нападающего Эсекьеля Понсе. Контрольно-дисциплинарный комитет РФС принял решение дисквалифицировать футболиста на три матча за удар голкипера «Динамо» Антона Шунина в матче четвёртого тура РПЛ, пишет «Чемпионат.com».
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АвтоВАЗ разрабатывал обновленную Lada Niva более 10 лет назад
За свой жизненный цикл Lada Niva пережила несколько частичных модернизаций, наиболее значительная из которых состоялась в 1993 году.
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