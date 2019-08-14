Московский «Спартак» не сможет в ближайших матчах рассчитывать на своего нападающего Эсекьеля Понсе. Контрольно-дисциплинарный комитет РФС принял решение дисквалифицировать футболиста на три матча за удар голкипера «Динамо» Антона Шунина в матче четвёртого тура РПЛ, пишет «Чемпионат.com».

Игрока «Спартака» Понсе дисквалифицировали на три матча

Здоровье Специалисты предупредили о вреде меда в канун Медового Спаса В этом году православные отмечают Медовый Спас 14 августа. Согласно традиции, именно с этого дня пасечники начинают собирать мед.

Политика Украина передала Нидерландам уголовное дело по MH17 Украинские следователи передали в Нидерланды материалы уголовного дела о крушении в 2014 году в Донбассе пассажирского Boeing рейса MH17, сообщают "Украинские новости".

Происшествия В Филадельфии произошла стрельба Представитель пресс-службы полиции Филадельфии Эрик Грипп сообщил на своей странице в Twitter, что "инцидент со стрельбой" произошел на севере города на пересечении 3700 N и 15-й улицы.

Здоровье Минздрав сообщил о росте числа россиян с синдромом Дауна Число людей с синдромом Дауна увеличилось в РФ примерно на 30 процентов за последние пять лет, сообщается в статистическом сборнике министерства здравоохранения России за 2018 год.

Технологии Эксперт рассказал о задачах квантовых компьютеров В ближайшем будущем квантовые компьютеры станут незаменимы при решении задач, связанных с искусственным интеллектом и ограниченных по времени.

Политика В Крыму оценили слова постпреда Британии об ущемлении прав украинцев В Крыму оценили высказывание постпреда Великобритании при ООН Карен Пирс об "ужасающем положении дел" с гуманитарными правами жителей полуострова.

Космос Астрофизик — об эволюции, будущем человечества и жизни на других планетах Ведь есть так называемая теория «тёмного леса», согласно которой сверхразвитая цивилизация будет стремиться скрыть своё существование, чтобы её не уничтожила другая, более продвинутая.

Здоровье Завершение реконструкции клиники Мешалкина обойдется в 8 млрд рублей По данным пресс-службы клиники Мешалкина, российское правительство приняло решение о реконструкции НИИ в 2003 году.

Энергетика Суд Люксембурга постановил взыскать с Газпрома 2,6 млрд долларов Напомним, в феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж обязал Газпром выплатить «Нафтогазу» компенсацию в 4,63 млрд долларов по контракту на транзит газа – с учетом ранее присужденной в пользу Газпрома суммы штраф должен был составить 2,56 млрд долларов.

Политика В Госдуме пояснили инициативу о запрете на старые автомобили В Минтрансе и Минпромторге уже заявили, что получили рекомендации комитета Госдумы по выводу из оборота старых автомобилей.

Футбол «Ливерпуль» по пенальти обыграл «Челси» в Суперкубке УЕФА Британский футбольный клуб «Ливерпуль» победил в 44 розыгрыше Суперкубка УЕФА, обыграв «Челси» по пенальти на стадионе «Водафон Парк» в Стамбуле.

Футбол Миладиновича отстранили на четыре матча за сломанный нос Чалова Столкновение Миладиновича и Чалова произошло в матче ЦСКА — «Сочи» на «ВЭБ-Арене» в добавленное ко второму тайму время.

Авто АвтоВАЗ разрабатывал обновленную Lada Niva более 10 лет назад За свой жизненный цикл Lada Niva пережила несколько частичных модернизаций, наиболее значительная из которых состоялась в 1993 году.

Общество В особняке у Эпштейна нашли портрет Билла Клинтона в платье, пишут СМИ Американский миллиардер Джеффри Эпштейн покончил с собой в начале августа в тюрьме, где он находился по обвинению в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.

Политика Особое мнение: Алексей Венедиктов Алексей Венедиктов, главный редактор "Эха Москвы" был со своим "особым мнением".

Политика Митрохина зарегистрируют кандидатом в депутаты Мосгордумы Напомним, выдвинутый кандидатом в депутаты по 43 одномандатному избирательному округу от партии "Яблоко" Сергей Митрохин стал единственным, чья жалоба на неправомерный отказ в регистрации была удовлетворена Мосгоризбиркомом.

Общество Суд разделил имущество Глушакова и его бывшей жены пополам Никулинский суд города Москвы разделил пополам имущество полузащитника грозненского "Ахмата" Дениса Глушакова и его бывшей супруги Дарьи.

Политика Трюдо признал, что был не прав в конфликте с экс-генпрокурором Канады Ответственность за ошибки в конфликте с экс-генпрокурором Канады Джоди Уилсон-Рейбоулд признал премьер-министр этой страны Джастин Трюдо, передаёт CBC.

Политика В Минприроды России допустили введение запрета на экспорт леса в КНР Россия может запретить экспорт леса в Китай в случае отсутствия содействия КНР в решении проблемы незаконных вырубок, заявил глава Министерства природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин в интервью газете «Ведомости».

Экономика Dow Jones показал максимальное внутридневное падение за 11 месяцев Индекс Dow Jones Industrial Average (DJI) потерял более 800 пунктов или 3,05% к закрытию торгов в среду, 14 августа.