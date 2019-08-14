Футбол
Игрока «Спартака» Понсе дисквалифицировали на три матчаNews.ru 08:52
Московский «Спартак» не сможет в ближайших матчах рассчитывать на своего нападающего Эсекьеля Понсе. Контрольно-дисциплинарный комитет РФС принял решение дисквалифицировать футболиста на три матча за удар голкипера «Динамо» Антона Шунина в матче четвёртого тура РПЛ, пишет «Чемпионат.com».
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Футбол
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По данным информационного агентства «Reuters», Соединённые Штаты Америки намерены вслед за выходом из Договора о ракетах средней и меньшей дальности, покинуть и Договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-III – прим. ред.), поводом чему является взрыв, произошедший несколько дней назад на военном объекте ВМФ России в Архангельской области.
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В России водители, оформившие ОСАГО в электронном виде, смогут предъявлять документ сотруднику ГИБДД на экране гаджета, а также в распечатанном виде.
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Курс доллара достиг 65,04 рубля, увеличившись на 11 копеек. Курс евро возрос на 14 копеек и составил 72,68 рубля.
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