Игрока «Лестера» оштрафовали на 5 тысяч фунтов за расистские твитыSport24.ru 18:52

Футбольная ассоциации Англии (FA) оштрафовала полузащитника «Лестера» Хамзу Чоудури за расистские и сексистские сообщения в твиттере, опубликованные им в 2013–2014 годах, сообщает пресс-служба организации.

Игрока «Лестера» оштрафовали на 5 тысяч фунтов за расистские твиты

Происшествия Австралийский пилот летел в одиночку без сознания в течение 40 минут В Австралии пилот-стажер летел без сознания в течение 40 минут, пишет ABC со ссылкой на Австралийское бюро транспортной безопасности.

Политика На Украине раскрыли будущее железнодорожного сообщения с Россией Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что железнодорожное сообщение между Россией и Украиной прекращается само по себе.

Политика Киев ответил на неявку России в трибунал по делу украинских моряков Отсутствие России на публичных слушаниях в Международном трибунале по морскому праву (ITLOS) по делу украинских моряков 10 мая не освобождает Москву от выполнения обязательного решения суда.

Здоровье Как волгоградцы могут понизить давление без лекарств Чтобы повышенное давление вас не волновало в дальнейшем, постарайтесь избавиться от лишнего веса, занимайтесь спортом, улучшите качество питания, ограничьте прием кофе и алкоголя и бросьте курить.

Политика Зеленский сравнил Порошенко с ворующим тапочки из отеля туристом Избранный президент Украины Владимир Зеленский сравнил действующего главу государства Петра Порошенко с туристом, который перед отъездом ворует имущество отеля.

Интернет В Telegram появилась возможность архивировать чаты В Telegram появилась функция архивации устаревших чатов.

Происшествия Пожар на автозаправке в Чечне локализован Спасателям удалось локализовать пожар на автозаправке в селе Ножай-Юрт в Чечне. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Общество Умер самый пожилой житель России Самый пожилой житель России, долгожитель из Ингушетии Аппаз Илиев скончался в возрасте 123 лет, сообщил глава региона Юнус-Бек Евкуров.

Политика Правительство Греции получило вотум доверия в парламенте Правительство Греции во главе с премьером Алексисом Ципрасом получило в пятницу вотум доверия в парламенте, обеспечив поддержку 153 депутатов в 300-местном однопалатном высшем законодательном органе.

Общество В США посадили в тюрьму дочь российского дальнобойщика В США вынесли приговор уроженке России и гражданке Германии Анне Сорокиной за хищение более 200 тысяч долларов.

Происшествия Под Саратовом два человека погибли в ДТП с автобусом Легковой автомобиль и автобус, следовавший по маршруту Волжский - Саранск, столкнулись в ночь на субботу на трассе в Саратовской области, в результате погибли два человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного управления ГИБДД.

Политика В МИД сообщили об отказе США в визе российским дипломатам США отказали в визе нескольким членам делегации из России, которые должны были принять участие в работе Третьего подготовительного комитета конференции участников Договора о нераспространении ядерного оружия в Нью-Йорке, которая намечена на 2020 год.

Футбол Игорь Денисов больше двух недель не появлялся в «Локомотиве» Полузащитник "Локомотива" Игорь Денисов уже больше двух недель не появлялся в расположении команды.

Происшествия Автомобильный мост рухнул в Свободненском районе Амурской области Автомобильный мост возле села Чембары в Свободненском районе Амурской области рухнул в пятницу.

Здоровье Роспотребнадзор проверил готовность к половодью Степень готовности региональных медучреждений действовать при возникновении чрезвычайных ситуаций проверил Роспотребнадзор в преддверии весеннего половодья.

Хоккей Финляндия победила Канаду на ЧМ по хоккею Ранее сообщалось, что группе В Россия победила Норвегию со счетом 5:2.

Политика Порошенко допросили по делу о гибели людей на майдане Следователи допросили президента Украины Петра Порошенко по делу о гибели людей в ходе так называемого евромайдана в 2014 году.