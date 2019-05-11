Футбол

Игрока «Лестера» оштрафовали на 5 тысяч фунтов за расистские твитыSport24.ru 18:52

Футбольная ассоциации Англии (FA) оштрафовала полузащитника «Лестера» Хамзу Чоудури за расистские и сексистские сообщения в твиттере, опубликованные им в 2013–2014 годах, сообщает пресс-служба организации.
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Игрока «Лестера» оштрафовали за расизм и сексизм

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Игрока «Лестера» оштрафовали на £ 5 тыс. за расистские твиты 6-летней давности

Чемпионат17:42

Футболист «Лестера» оштрафован на 5 тысяч фунтов за поведение в Twitter

Матч ТВ16:29

Игрока «Лестера» оштрафовали на 5 тысяч фунтов за расистские твиты

Sport24.ru18:52

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Спорт-Экспресс15:29

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Sports.ru16:42

Игрок «Лестера» оштрафован за твит шестилетней давности

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