Футбол

Футболиста «Гамбурга» подозревают в подмене имени и возрастаМатч ТВ 05:22

Гамбийский полузащитник «Гамбурга» Бакери Джатта стал фигурантом дела немецких властей. В СМИ появилось сообщение о том, что игрок выступает под вымышленным именем и, возможно, скрывает свой настоящий возраст.
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Футболиста «Гамбурга» подозревают в подмене имени и возраста

Sportbox.RU05:22

Футболиста «Гамбурга» подозревают в подмене имени и возраста

Матч ТВ05:22

Хавбека «Гамбурга» заподозрили в смене имени и занижении возраста на 2,5 года

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Гамбийского игрока «Гамбурга» подозревают в подмене имени и возраста

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Хавбек «Гамбурга» подозревается в мошенничестве с именем и возрастом

Metaratings04:32

Хавбека «Гамбурга» Джатту подозревают в том, что он изменил имя и занизил возраст на 2,5 года при въезде в Германию в 2015 году

Sports.ru07 августа в 07:15
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