Футбол
Футболиста «Гамбурга» подозревают в подмене имени и возрастаМатч ТВ 05:22
Гамбийский полузащитник «Гамбурга» Бакери Джатта стал фигурантом дела немецких властей. В СМИ появилось сообщение о том, что игрок выступает под вымышленным именем и, возможно, скрывает свой настоящий возраст.
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Хавбека «Гамбурга» заподозрили в смене имени и занижении возраста на 2,5 года
Бомбардир.ру07 августа в 07:36
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 06:40, Вашингтон
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