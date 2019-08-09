Полузащитник "Гамбурга" Бейкери Джатта подозревается в подмене имени и возраста, сообщает Sport Bild. По информации издания, гамбийский футболист изменил свои данные, когда в 2015 году прибыл в Германию в качестве беженца.

Игрока «Гамбурга» подозревают в подмене имени и возраста

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