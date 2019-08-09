Футбол
Игрока «Гамбурга» подозревают в подмене имени и возрастаГазета.Ru 03:53
Полузащитник "Гамбурга" Бейкери Джатта подозревается в подмене имени и возраста, сообщает Sport Bild. По информации издания, гамбийский футболист изменил свои данные, когда в 2015 году прибыл в Германию в качестве беженца.
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Хавбека «Гамбурга» заподозрили в смене имени и занижении возраста на 2,5 года
Бомбардир.ру07 августа в 07:36
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 08:12, Вашингтон
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