Футбол
Городской репортерИгрока ФК «Ростов» Алексея Ионова вызвали в сборную России
Главный тренер национальной сборной России Станислав Черчесов вызвал в сборную 26 футболистов, среди которых и Алексей Ионов из ФК «Ростов». Напомним, матчи Чемпионата Европы 2020 года пройдут 6 и 9 сентября. Сборная России встретится с командами Шотландии и Казахстана.
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