Главный тренер национальной сборной России Станислав Черчесов вызвал в сборную 26 футболистов, среди которых и Алексей Ионов из ФК «Ростов». Напомним, матчи Чемпионата Европы 2020 года пройдут 6 и 9 сентября. Сборная России встретится с командами Шотландии и Казахстана.

Политика В США заявили о возможной встрече Трампа и Зеленского Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер прокомментировал возможность проведения встречи лидеров США и Украины – Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

Политика Дискриминация украинцев в Польше: частные случаи или системное явление Если соотечественники ресторатора разделились на сочувствующих ему и осуждающих его слова, то украинцы однозначно расценили произошедшее как факт дискриминации.

Космос Зловещая Нибиру маячит на горизонте – ученые Последние расчеты эксперта показывают, что Нибиру устроит Апокалипсис 30 августа 2019 года.

Общество На сайте госуслуг появились прототипы новых суперсервисов На портале госуслуг появились прототипы пяти новых суперсервисов: «Обжалование штрафов онлайн», «Правосудие онлайн», «Подача заявлений в правоохранительные органы», «Пенсия онлайн» и «Утрата близкого человека», сообщили в кабмине.

Политика Сенатор США Джонсон заявил об отказе России в выдаче ему въездной визы Сенатор Рон Джонсон заявил в понедельник, что Россия отклонила его просьбу о визе для посещения страны в следующем месяце в составе делегации Конгресса.

Армия и оружие Опубликовано видео стрельбы из самого мощного миномета в мире В сети появилось видео с замедленной съемкой стрельбы из самого мощного в мире 240-миллиметрового миномета "Тюльпан".

Шоу-бизнес Алла Пугачева признала Светлану Лободу своей преемницей Алла Пугачева назвала Светлану Лободу своей преемницей Сама Светлана с благодарностью высказалась и в адрес Аллы Борисовны, и в сторону Игоря Крутого.

Общество В Екатеринбурге уберут крест из картины Покраса Лампаса Напомним, что Покрас Лампас создал эту работу 8 июля в рамках местного фестиваля "Стенограффия".

Экономика Минэкономразвития спрогнозировало снижение роста доходов россиян Росстат ранее сообщал, что реальные располагаемые доходы россиян за первое полугодие 2019 года снизились в годовом выражении на 1,3%. Во втором квартале темпы падения замедлились до 0,2% с 2,5% в первом.

Политика Трамп: Обама должен был остановить присоединение Крыма к России Бывший президент США Барак Обама должен был остановить присоединение Крыма к России, заявил американский лидер Дональд Трамп в ходе пресс-конференции по итогам саммита G7 во Франции.

Экономика В России ввели временное ограничение на ввоз озоноразрушающих веществ В документе уточняется, что объемы допустимых для ввоза в Россию озоноразрушающих веществ в 2019 году будут распределяться между заявителями с учетом практики предыдущих лет.

Шоу-бизнес Мария Кожевникова рассказала, что худеет с четырех лет Мария Кожевникова в свои 34 года освоила не только роль легкомысленной блондинки в популярном комедийном сериале, но еще и роль верной супруги и заботливой матери в жизни.

Авто 365-сильный Mercedes Brabus A-Класса дебютирует во Франкфурте На автосалоне во Франкфурте ожидается премьера доработанного Mercedes-AMG A 35 4MATIC от ателье Brabus.

Теннис Теннис. Мария Шарапова проиграла Серене Уильямс на старте US Open Российская теннисистка Мария Шарапова не сумела выйти во второй круг US Open.

Политика Лавров назвал условия проведения встречи в нормандском формате Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что основным условием проведения переговоров в "нормандском формате" является разведение сил в зоне военных действий в Донбассе.

Футбол ФК «Краснодар» настроен на реванш с греческим «Олимпиакосом» Главный тренер ФК «Краснодар» Сергей Матвеев, отвечая на вопросы журналистов и болельщиков рассказал, что в ответном матче с греческим «Олимпиакосом» краснодарский клуб рассчитывает на реванш.

Армия и оружие Нестандартная посадка Су-57 попала на видео В Сети появилось видео необычной посадки российского истребителя пятого поколения Су-57 на аэродроме в Жуковском.

Музыка Лолита дважды разрыдалась на сцене во время исполнения песни Варум Для певицы выбрали композицию «Городок» Анжелики Варум, однако во время репетиции артистка так растрогалась, что дважды разрыдалась.

Происшествия Россиянка погибла при восхождении на гору Фудзи в Японии Россиянка погибла во время восхождения на гору Фудзи в Японии. Об этом сообщает агентство "Киодо".

Здоровье В Забайкалье закупили жилье для медработников В Забайкальском крае более чем 70 медработников обеспечат благоустроенным жильем в 2019 году, в некоторых районах для медиков уже закуплены квартиры, а сами работники празднуют новоселье.