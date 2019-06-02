Футбол

Игрок юношеской сборной России подписал контракт с «Леванте»Спорт-Экспресс 05:32

Футболист юношеской сборной России Эдгар Севикян подписал контракт с "Леванте". Клуб предложил игроку заключить профессиональный контракт сроком на 3 года, сообщает РБК.
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Игрок юношеской сборной России подписал контракт с «Леванте»

Sport24.ru05:45

Футболист сборной России U18 подписал контракт с «Леванте»

Нева Спорт04:32

Футболист юношеской сборной России подписал контракт с клубом из Испании

РБК01:00

Игрок юношеской сборной России подписал контракт с «Леванте»

Спорт-Экспресс05:32

Футболист юношеской сборной России стал игроком испанского клуба

Газета.Ru04:48

Игрок юношеской сборной России Севикян подписал контракт с испанским клубом

Чемпионат03:17

СМИ: «Леванте» подписал контракт с игроком юношеской сборной России

Матч ТВ06:06
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 13:35, Вашингтон
Общество

В Австрии современный многоквартирный дом будут отапливать пивом

Пиво станет источником для отопления нового многоквартирного жилого дома в австрийском городе Швехат (федеральная земля Нижняя Австрия).
Обновлено в 11:02
Футбол

Самедов покинул «Крылья Советов»

Российский полузащитник Александр Самедов рассказал о своём уходе из самарского футбольного клуба «Крылья Советов».
Обновлено в 12:29
Политика

В Тбилиси возобновилась акция протеста около парламента

Обновлено в 12:37
Общество

Роскомнадзор объяснился за нецензурную брань в адрес журналиста

Ранее официальный Twitter-аккаунт Роскомнадзора ответил шеф-редактору издания Znak.com Дмитрию Колезеву на публикацию фотографии с презентации ведомства, с помощью которой объяснялось, как СМИ должны правильно маскировать нецензурные слова.
Обновлено в 12:49
Политика

Президент Грузии назвала события в Тбилиси трагедией

Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала трагедией события, которые происходили в Тбилиси в ночь с четверга на пятницу у здания парламента страны.
Обновлено в 11:05
Авто

Новый Kia Mohave замечен во время испытаний

После появления в модельном ряду Kia большого кроссовера Telluride, у многих автолюбителей появилось мнение, что рамный внедорожник Mohave, который выпускается с 2008 года, снимут с производства.
Обновлено в 09:07
Политика

Путин ответил на критику «Единой России»

Владимир Путин во время прямой линии выбрал один из вопросов, которые поступают в эфир.
Обновлено вчера в 08:09
Происшествия

В Тбилиси мужчину задержали за изготовление «коктейлей Молотова»

МВД Грузии задержало мужчину за изготовление «коктейлей Молотова», которые он намеревался использовать на митинге в Тбилиси.
Обновлено в 13:22
Общество

Жителям нижних этажей придется больше платить за отопление

Названы способы предотвратить взрывы газа в России В результате плата за отопление жителей нижних этажей может существенно увеличиться, пишет «Газета.ру».
Обновлено вчера в 01:57
Политика

Президент Грузии признала ошибку властей из-за волны протестов

Беспорядки в Тбилиси Масштабные выступления начались 20 июня в Грузии после проведения в зале заседаний грузинского парламента сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП), в ходе которой президент МАП, российский депутат Сергей Гаврилов занял кресло спикера парламента Грузии.
Обновлено в 11:18
Политика

В администрации Зеленского ответили на обвинения в давлении на судей

Администрация президента (АП) Украины Владимира Зеленского собирается подать в суд на главу украинского Совета судей Олега Ткачука из-за того, что он обвинил АП в давлении на судебную власть.
Обновлено в 10:26
Экономика

Минфин предложил открыть магазины беспошлинной торговли для дипломатов

Минфин России предложил учредить магазины беспошлинной торговли для сотрудников иностранных дипломатических представительств и консульств.
Обновлено в 06:13
Армия и оружие

США созывают Совбез ООН из-за Ирана

По данным Reuters, Вашингтон запросил созвать встречу членов Совбеза 24 июня, чтобы предоставить новые данные о "причастности" Ирана к этой атаке.
Обновлено в 11:35
Армия и оружие

Новые малые ракетные корабли превзошли ожидания ВМФ, сообщил источник

Обновлено в 09:05
Здоровье

Мичуринск объявлен территорией риска по распространению кори

Мичуринский район Тамбовской области объявили территорией риска по распространению кори. Все заболевшие не были привиты.
Обновлено в 08:46
Политика

Поддерживающим ДНР ирландцам отказали во въезде в Украину

1 февраля помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян сообщил, что с начала года пограничники отказали во въезде в страну более 900 гражданам России.
Обновлено в 08:32
Авто

Suzuki показала Jimny Gan, который станет серийным

Цены на Suzuki Jimny Gan для итальянского рынка пока не объявлены.
Обновлено в 11:20
Политика

В США предложили ввести санкции против госдолга России

Конгрессмены от Демократической партии США вновь предложили ввести санкции против суверенного долга, банков и СПГ-проектов России, сообщает агентство Bloomberg.
Обновлено в 11:28
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев рассказал, почему редко публикует фото сына

Дмитрий Шепелев состоял в отношениях с популярной певицей Жанной Фриске. В 2013 году у пары родился сын Платон.
Обновлено в 11:42
Происшествия

Экс-главу Чебоксар приговорили к пяти годам колонии за растрату

Суд признал достаточными доказательства вины бывшей главы Чеборксар Ирины Клементьевой и приговорил ее к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима.
Обновлено в 12:20
Экономика

Ford продаст заводы в России на торгах

Автоконцерн Ford выставит закрывающиеся заводы во Всеволожске и Набережных Челнах на торги, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
Обновлено в 07:20
Происшествия

Объявился «настоящий» владелец миллиардов полковника Захарченко

Ранее сегодня Лайф сообщал, что адвокаты экс-полковника МВД собираются представить человека, который якобы является истинным владельцем найденных у Захарченко миллиардов.
Обновлено в 12:33
Политика

Отец Бутиной объяснил, почему родственники не смогут навестить ее в США

Отец отбывающей наказание в США россиянки Марии Бутиной Валерий заявил, что близкие и родственники не смогут встретиться с ней до ее ожидаемого освобождения в ноябре из-за сложностей с оформлением американских виз.
Обновлено в 10:03
Авто

GM-АвтоВАЗ планирует расширить модельный ряд Chevrolet Niva

В первом случае речь идет о расширении модельного ряда Chevrolet NIVA, а во втором – о локализации производства грузовых автомобилей.
Обновлено в 04:08
Происшествия

Суд снова арестовал экс-главу Раменского района по делу об убийстве

Бабушкинский суд Москвы отправил под арест до 7 июля бывшего главу Раменского района Московской области Андрея Кулакова, задержанного по делу об убийстве заместителя председателя местной общественной палаты Евгении Исаенковой.
Обновлено в 13:08
Шоу-бизнес

Племянник Аллы Пугачевой женился на девушке из Казани

Сообщается, что спутницей жизни во второй раз Влад Пугачев выбрал бухгалтера из Казани по имени Гузель.
Обновлено в 12:03
Общество

Сдавшая все ЕГЭ на сто баллов выпускница раскрыла секрет успеха

Обновлено в 11:19
Армия и оружие

Иран не стал сбивать нарушивший пространство республики самолет США

Иранские военные не стали сбивать патрульный самолет P8 ВВС США с 35 солдатами на борту, который летел рядом с американским беспилотником, сообщил командующий воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитное подразделение армии Ирана – ред.) Амир Али Хаджизаде.
Обновлено в 08:25
Политика

В Крыму зафиксировали рост турпотока с Украины

Обновлено в 06:15
Наука

Экстракт из шелухи какао-бобов предотвратил резистентность к инсулину

Обновлено в 05:16
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