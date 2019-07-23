Футбол

Игрок сборной Уругвая не перейдет в московский «Спартак»Газета.Ru 10:36

Гастон Перейро, который, по информации СМИ, должен был этим летом оказаться в стане московского "Спартака", не перейдет к красно-белым, передает Sport24. Как сообщает издание, 24-летний полузащитник, игравший в том числе и в сборной Уругвая, не пополнит состав "гладиаторов".
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Игрок сборной Уругвая не перейдет в московский «Спартак»

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