Гастон Перейро, играющий за голландский ПСВ из Эйндховена и сборную Уругвая, может в начале нынешнего сезона перейти в московский «Спартак». По данным издания Voetbal International, руководство красно-белых проявляет активный интерес к футболисту.

Игрок сборной Уругвая может перейти из ПСВ в московский «Спартак»

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