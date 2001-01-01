Футбол
Игрок сборной Уругвая может перейти из ПСВ в московский «Спартак»Экономика сегодня вчера в 19:30
Гастон Перейро, играющий за голландский ПСВ из Эйндховена и сборную Уругвая, может в начале нынешнего сезона перейти в московский «Спартак». По данным издания Voetbal International, руководство красно-белых проявляет активный интерес к футболисту.
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Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 06:31, Вашингтон
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Сотрудники МВД заявили, что в посылке большая доза психотропного препарата и это уголовное дело.
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Обновлено вчера в 21:03
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Российская валюта может утвердиться на отметке 61,90 рублей за доллар.
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Вице-премьер и министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини заявил, что после получения угроз его жизни итальянские спецслужбы идентифицировали группу украинцев, готовивших покушение.
Обновлено вчера в 10:50
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Несмотря на все трудности, Африкантова и Капаклы сыграли свадьбу в запланированный день. Но торжество прошло скромно и без гостей.
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