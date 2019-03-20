Футбол

Игрок сборной России Ахметов назвал лучшего футболиста страныГазета.Ru 14:27

Полузащитник московского ЦСКА и сборной России Ильзат Ахметов назвал лучшего футболиста страны, передает "Советский спорт".
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Ильзат Ахметов: Антон Миранчук – один из лучших футболистов России на данный момент (видео)

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