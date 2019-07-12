Футбол
Игрок сборной Перу и «Фейенорда» отказался переходить в «Локомотив»МК-Спорт 04:08
Перуанский опорный полузащитник голландского футбольного клуба "Фейенорд" отказался переходить в московский "Локомотив".
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