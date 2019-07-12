Футбол

Игрок сборной Перу и «Фейенорда» отказался переходить в «Локомотив»МК-Спорт 04:08

Перуанский опорный полузащитник голландского футбольного клуба "Фейенорд" отказался переходить в московский "Локомотив".
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Финалист Кубка Америки намерен отклонить предложение «Локомотива»

Sport24.ruвчера в 22:22

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СМИ: Тапия намерен отказаться от перехода в «Локомотив»

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Газета.Ru00:21

Источник: Тапиа намерен отклонить мегаконтракт «Локомотива»

Soccer.ruвчера в 22:50

Финалист Кубка Америки отказался менять «Фейеноорд» на «Локомотив»

Евро-футбол.рувчера в 16:17
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«Арсенал» Тула – «Динамо». Текстовая трансляция начнется в 20:00

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Суд в Лондоне заблокировал активы Минца и его семьи на $572 млн

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Ренато Тапиа
Перуанский футболист
Перуанский футболист, полузащитник клуба «Фейеноорд» и сборной Перу. Участник чемпионата мира 2018 года.
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