Происшествия
Игрок сборной Италии попал в ДТПГазета.Ru 16:49
Автомобили футболиста столкнулся со скутером, после чего водитель его упал на землю. Отмечается, что Кьеза не пострадал, а скутерист был доставлен в больницу. В нынешнем сезоне Кьеза принял участие в 31 матче за "Фиорентину".
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Армия и оружие
Россия открыла в Венесуэле учебно-тренировочный вертолетный центр
В компании сообщили, что возможности данного центра позволяют венесуэльским летчикам проходить всестороннее обучение эксплуатации и применению вертолетов Ми-17В-5, Ми-35М и Ми-26Т в условиях, максимально приближенных к реальности, моделируя различные нестандартные ситуации, которые могут возникнуть в полете.
Обновлено в 15:00
Армия и оружие
Истребители Британии сопровождали российские Ту-160 над Северным морем
Обновлено в 14:09
Культура
Телеведущая Жанна Бадоева отказалась от гражданства Украины
Телеведущая программы «Орел и решка» Жанна Бадоева рассказала о своем решении отказаться от гражданства Украины в пользу итальянского.
Обновлено в 13:04
Происшествия
Неизвестные напали на главврача больницы в Петербурге
Ранее в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области сообщали, что "в полицию Курортного района 29 марта поступила информация о том, что двое неизвестных злоумышленников ворвались в здание медицинского учреждения в Курортном районе города Санкт-Петербурга и похитили, по предварительным данным, около 200 тыс. рублей", решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Обновлено в 08:53
Политика
Порошенко, Тимошенко и Зеленский не придут на дебаты
Обновлено в 07:19
Шоу-бизнес
Жанна Бадоева с грустью вспоминает о первом замужестве
Счастливая и востребованная ведущая лишь изредка вспоминает трудные времена первого брака с бизнесменом Игорем Кураченко.
Обновлено в 16:50
Армия и оружие
Минобороны обвинило Францию и Бельгию в подготовке провокации в Сирии
Центр по примирению враждующих сторон получил информацию о том, что боевики в провинции Идлиб при поддержке сотрудников спецслужб Франции и Бельгии готовят инсценировку химической атаки, говорится в сообщении, поступившем в РБК.
Обновлено в 15:25
Общество
Умер журналист Максим Ковальский
Обновлено в 01:07 Ушел из жизни бывший главный редактор журнала "Коммерсантъ-Власть" Максим Ковальский.
Обновлено в 17:39
Происшествия
В США геймера приговорили к 20 годам тюрьмы за неудачный пранк
В США суд приговорил геймера Тайлера Барриса к 20 годам лишения свободы за многочисленные ложные звонки властям, один из которых привел к смерти человека.
Обновлено в 17:01
Футбол
«Эспаньол» – Пике: «Наши ценности не измеряются в евро»
«Эспаньол» ответил защитнику «Барселоны» Жерару Пике на слова о деньгах.
Обновлено в 15:43
Экономика
Правила зачисления зарплат в России решили изменить
Согласно первому документу (вносит изменения в Кодекс об административных правонарушениях), за отказ работодателя изменить зарплатный банк по заявлению работника предлагается ввести административную ответственность — от 10 до 20 тысяч рублей штрафа для должностных лиц и от 30 до 50 тысяч для юридических лиц.
Обновлено в 06:51
Политика
«Нафтогаз» рассказал о плане на случай остановки транзита газа из РФ
Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев рассказал, что у компании есть план "Б" на случай прекращения транзита российского газа.
Обновлено в 13:46
Авто
Компания Hyundai доработала 275-сильный хот-хэтч Veloster N
Корейская марка представила модернизированный концептуальный хот-хэтч Veloster N. Доработанный хот-хэтч Veloster N получил усиленные тормоза, перенастроенную гоночную подвеску, а также аэродинамический обвес из карбона, в который входит передний сплиттер, боковые «юбки», диффузор и задний спойлер.
Обновлено в 09:52
Политика
Министр: Строительство «Турецкого потока» в Сербии начнется в апреле
Проект строительства газопровода через Сербию начнется в апреле текущего года.
Обновлено в 09:48
Политика
Почему британский парламент в третий раз отклонил сделку Мэй по Brexit
Парламент Великобритании в третий раз отверг предложенную Терезой Мэй сделку по выходу из ЕС.
Обновлено в 13:41
Общество
Фанаты Кита Флинта проводили его в последний путь песнями и танцами
Близкие и поклонники простились с вокалистом группы The Prodigy Китом Флинтом, который ушел из жизни 4 марта.
Обновлено в 17:52
Гаджеты
Apple отказалась от коврика беспроводной зарядки AirPower
Компания Apple официально объявила об отмене проекта AirPower — устройства для беспроводной подзарядки iPhone, а также часов и наушников AirPods.
Обновлено в 16:16
Футбол
«Хоффенхайм» на своем поле разгромил «Байер»
«Хоффенхайм» разгромил «Байер» в матче 27-го тура чемпионата Германии.
Обновлено в 17:25
Экономика
В ПФР назвали размер социальной пенсии после индексации
В ПФР рассказали, как изменится размер пенсий после индексации, которая пройдет 1 апреля.
Обновлено в 07:49
Политика
Бутину могут депортировать из США в день приговора
Обновлено в 16:09
Футбол
Дриусси назвал ошибкой свой переезд в Россию
Обновлено в 13:20
Политика
Валентину Матвиенко наградили орденом Андрея Первозванного
Председатель Совфеда Валентина Матвиенко награждена орденом Святого Апостола Андрея Первозванного.
Обновлено в 06:38
Происшествия
В подмосковном бассейне руку пятилетнего ребенка затянуло в трубу
Ребенок, находясь в общественном бассейне, засунул руку в сливную трубу, и не смог ее вытащить — ни сам, ни с помощью взрослых.
Обновлено в 17:19
Политика
Путин подал декларацию о доходах за 2018 год
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин подал декларацию о доходах за 2018 год.
Обновлено в 12:01
Авто
Пикап Isuzu D-Max стал дешевле на 150 тысяч рублей
Обновлено в 05:04
Политика
На Украине оценили масштаб потерь от торговых ограничений с Россией
Глава политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в эфире телеканала NewsOne в пятницу рассказал об убытках, которые Украина несет от взаимных торговых ограничений с Россией.
Обновлено в 18:00
Футбол
Алаба стал трансферной целью «Барселоны»
Защитник «Баварии» Давид Алаба попал в сферу интересов «Барселоны». Каталонской клубы видит в Алабе потенциального сменщика для Жорди Альбы.
Обновлено в 16:13