Происшествия

Игрок сборной Италии попал в ДТПГазета.Ru 16:49

Автомобили футболиста столкнулся со скутером, после чего водитель его упал на землю. Отмечается, что Кьеза не пострадал, а скутерист был доставлен в больницу. В нынешнем сезоне Кьеза принял участие в 31 матче за "Фиорентину".
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Игрок сборной Италии попал в ДТП

Газета.Ru16:49

Форвард «Фиорентины» Кьеза попал в ДТП

Матч ТВ16:41

СМИ: форвард «Фиорентины» Кьеза попал в ДТП

Спорт-Экспресс14:46

Форвард «Фиорентины» попал в ДТП

Soccer.ru15:31

Нападающий «Фиорентины» Кьеза попал в ДТП

Евро-футбол.ру15:08

Полузащитник «Фиорентины» Кьеза попал в автомобильную аварию

Советский спорт16:31

Полузащитник «Фиорентины» Кьеза попал в ДТП

Sports.ru16:15
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Армия и оружие

Россия открыла в Венесуэле учебно-тренировочный вертолетный центр

В компании сообщили, что возможности данного центра позволяют венесуэльским летчикам проходить всестороннее обучение эксплуатации и применению вертолетов Ми-17В-5, Ми-35М и Ми-26Т в условиях, максимально приближенных к реальности, моделируя различные нестандартные ситуации, которые могут возникнуть в полете.
Обновлено в 15:00
Армия и оружие

Истребители Британии сопровождали российские Ту-160 над Северным морем

Обновлено в 14:09
Культура

Телеведущая Жанна Бадоева отказалась от гражданства Украины

Телеведущая программы «Орел и решка» Жанна Бадоева рассказала о своем решении отказаться от гражданства Украины в пользу итальянского.
Обновлено в 13:04
Происшествия

Неизвестные напали на главврача больницы в Петербурге

Ранее в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области сообщали, что "в полицию Курортного района 29 марта поступила информация о том, что двое неизвестных злоумышленников ворвались в здание медицинского учреждения в Курортном районе города Санкт-Петербурга и похитили, по предварительным данным, около 200 тыс. рублей", решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Обновлено в 08:53
Политика

Порошенко, Тимошенко и Зеленский не придут на дебаты

Обновлено в 07:19
Шоу-бизнес

Жанна Бадоева с грустью вспоминает о первом замужестве

Счастливая и востребованная ведущая лишь изредка вспоминает трудные времена первого брака с бизнесменом Игорем Кураченко.
Обновлено в 16:50
Армия и оружие

Минобороны обвинило Францию и Бельгию в подготовке провокации в Сирии

Центр по примирению враждующих сторон получил информацию о том, что боевики в провинции Идлиб при поддержке сотрудников спецслужб Франции и Бельгии готовят инсценировку химической атаки, говорится в сообщении, поступившем в РБК.
Обновлено в 15:25
Происшествия

Кадыров пообещал «Ниву» потерявшему жену и дочь в ДТП россиянину

Обновлено в 14:53
Общество

Умер журналист Максим Ковальский

Обновлено в 01:07 Ушел из жизни бывший главный редактор журнала "Коммерсантъ-Власть" Максим Ковальский.
Обновлено в 17:39
Энергетика

«Газпром» решил строить СПГ-завод на Балтике с «Русгаздобычей»

Обновлено в 12:57
Происшествия

В США геймера приговорили к 20 годам тюрьмы за неудачный пранк

В США суд приговорил геймера Тайлера Барриса к 20 годам лишения свободы за многочисленные ложные звонки властям, один из которых привел к смерти человека.
Обновлено в 17:01
Футбол

«Эспаньол» – Пике: «Наши ценности не измеряются в евро»

«Эспаньол» ответил защитнику «Барселоны» Жерару Пике на слова о деньгах.
Обновлено в 15:43
Экономика

Правила зачисления зарплат в России решили изменить

Согласно первому документу (вносит изменения в Кодекс об административных правонарушениях), за отказ работодателя изменить зарплатный банк по заявлению работника предлагается ввести административную ответственность — от 10 до 20 тысяч рублей штрафа для должностных лиц и от 30 до 50 тысяч для юридических лиц.
Обновлено в 06:51
Политика

«Нафтогаз» рассказал о плане на случай остановки транзита газа из РФ

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев рассказал, что у компании есть план "Б" на случай прекращения транзита российского газа.
Обновлено в 13:46
Авто

Компания Hyundai доработала 275-сильный хот-хэтч Veloster N

Корейская марка представила модернизированный концептуальный хот-хэтч Veloster N. Доработанный хот-хэтч Veloster N получил усиленные тормоза, перенастроенную гоночную подвеску, а также аэродинамический обвес из карбона, в который входит передний сплиттер, боковые «юбки», диффузор и задний спойлер.
Обновлено в 09:52
Политика

Министр: Строительство «Турецкого потока» в Сербии начнется в апреле

Проект строительства газопровода через Сербию начнется в апреле текущего года.
Обновлено в 09:48
Политика

Почему британский парламент в третий раз отклонил сделку Мэй по Brexit

Парламент Великобритании в третий раз отверг предложенную Терезой Мэй сделку по выходу из ЕС.
Обновлено в 13:41
Общество

Фанаты Кита Флинта проводили его в последний путь песнями и танцами

Близкие и поклонники простились с вокалистом группы The Prodigy Китом Флинтом, который ушел из жизни 4 марта.
Обновлено в 17:52
Гаджеты

Apple отказалась от коврика беспроводной зарядки AirPower

Компания Apple официально объявила об отмене проекта AirPower — устройства для беспроводной подзарядки iPhone, а также часов и наушников AirPods.
Обновлено в 16:16
Футбол

«Хоффенхайм» на своем поле разгромил «Байер»

«Хоффенхайм» разгромил «Байер» в матче 27-го тура чемпионата Германии.
Обновлено в 17:25
Экономика

В ПФР назвали размер социальной пенсии после индексации

В ПФР рассказали, как изменится размер пенсий после индексации, которая пройдет 1 апреля.
Обновлено в 07:49
Хоккей

Форвард «Салавата» оскорблял судей во время матча с «Авангардом»

Обновлено в 17:09
Политика

Бутину могут депортировать из США в день приговора

Обновлено в 16:09
Футбол

Дриусси назвал ошибкой свой переезд в Россию

Обновлено в 13:20
Политика

Валентину Матвиенко наградили орденом Андрея Первозванного

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко награждена орденом Святого Апостола Андрея Первозванного.
Обновлено в 06:38
Происшествия

В подмосковном бассейне руку пятилетнего ребенка затянуло в трубу

Ребенок, находясь в общественном бассейне, засунул руку в сливную трубу, и не смог ее вытащить — ни сам, ни с помощью взрослых.
Обновлено в 17:19
Политика

Путин подал декларацию о доходах за 2018 год

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин подал декларацию о доходах за 2018 год.
Обновлено в 12:01
Авто

Пикап Isuzu D-Max стал дешевле на 150 тысяч рублей

Обновлено в 05:04
Политика

На Украине оценили масштаб потерь от торговых ограничений с Россией

Глава политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в эфире телеканала NewsOne в пятницу рассказал об убытках, которые Украина несет от взаимных торговых ограничений с Россией.
Обновлено в 18:00
Футбол

Алаба стал трансферной целью «Барселоны»

Защитник «Баварии» Давид Алаба попал в сферу интересов «Барселоны». Каталонской клубы видит в Алабе потенциального сменщика для Жорди Альбы.
Обновлено в 16:13
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