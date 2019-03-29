Происшествия

Игрок сборной Италии попал в ДТПГазета.Ru 16:49

Нападающий "Фиорентины" Федерико Кьеза попал в ДТП, сообщает Corriere dello sport. По информации издания, происшествие случилось 29 марта во Флоренции. Автомобили футболиста столкнулся со скутером, после чего водитель его упал на землю.
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Нападающий «Фиорентины» Кьеза попал в ДТП

Евро-футбол.ру15:08

Форвард «Фиорентины» Кьеза попал в ДТП

Матч ТВ16:41

Полузащитник «Фиорентины» Кьеза попал в автомобильную аварию

Советский спорт16:31

Форвард «Фиорентины» попал в ДТП

Soccer.ru15:31

Игрок сборной Италии попал в ДТП

Газета.Ru16:49

СМИ: форвард «Фиорентины» Кьеза попал в ДТП

Спорт-Экспресс14:46

Полузащитник «Фиорентины» Кьеза попал в ДТП

Sports.ru16:15
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Армия и оружие

Израильский танк обстрелял позицию ХАМАС в секторе Газа

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Общество

Подсветку Кремля погасят в «Час Земли»

Подсветка Кремля и ещё более 2 тысяч зданий Москвы погаснет в ходе международной экологической акции "Час Земли" в субботу в 20.30, сообщает Всемирный фонд дикой природы (WWF) России.
Обновлено в 00:21
Политика

Reuters: Трамп предложил Ким Чен Ыну передать США ядерное оружие

Обновлено в 19:00
Политика

Президент Сербии вновь привел в пример Косово, говоря про Крым

Президент Сербии Александр Вучич вновь привел в пример ситуацию с Косово, объясняя, почему Белград не может признать Крым частью России.
Обновлено в 19:50
Армия и оружие

Минобороны показало галлюциногенный щит

Министерство обороны России опубликовало видео тренировок штурмового подразделения инженерных войск на нижегородском полигоне Мулино, в ходе которых применен бронещит с ослепляющими фонарями.
Обновлено в 10:45
Авто

Новый кроссовер Renault Arkana сфотографировали на улицах Москвы

Новый купе-кроссовер Renault Arkana, российские продажи которого должны начаться в ближайшие пару месяцев, замечен на тестах в Москве.
Обновлено в 04:21
Хоккей

КХЛ объяснила, почему была засчитана шайба «Салавата» в овертайме

Обновлено в 18:48
Политика

Генпрокурор США назвал срок передачи доклада Мюллера конгрессу

Минюст США планирует передать конгрессу отредактированный доклад спецпрокурора Роберта Мюллера о возможном вмешательстве России в американские выборы в середине апреля, «если не раньше».
Обновлено в 17:00
Культура

Телеведущая Жанна Бадоева отказалась от гражданства Украины

Телеведущая программы «Орел и решка» Жанна Бадоева рассказала о своем решении отказаться от гражданства Украины в пользу итальянского.
Обновлено в 13:04
Технологии

Космонавты получили Ту-204 для полетов на Байконур

Обновлено в 13:39
Происшествия

Полицейского уволили после ДТП на Можайском шоссе

Обновлено в 12:42
Армия и оружие

Военные корабли НАТО вошли в Черное море

В группу кораблей НАТО входят эсминец ВМС Нидерландов «Эвертсен», канадский фрегат «Торонто», испанский фрегат «Санта Мария», турецкий фрегат «Гелиболу», а также вспомогательное судно ВМС Франции «Вар».
Обновлено вчера в 23:00
Армия и оружие

Главнокомандующий НАТО одобрил планы Чехии увеличить военные расходы

Верховный главнокомандующий Объединенных сил НАТО в Европе Кертис Скапаротти поддержал намерения Чехии повысить расходы на оборону до двух процентов национального ВВП к 2024 году.
Обновлено в 19:13
Общество

Российские учителя разделись в поддержку уволенной коллеги

Акция, которую по аналогичному поводу начали в прошлом году, возобновилась в поддержку уволенной коллеги из Барнаула Татьяны Кувшинниковой.
Обновлено в 16:17
Наука

Площадь ущерба от китайского искусственного острова в 200 раз превысила его собственные размеры

Экологический ущерб от созданного Китаем искусственного острова оказался в 200 раз больше, нежели сам остров.
Обновлено в 11:51
Армия и оружие

Спецслужбы Франции и Бельгии готовят провокацию с химоружием в Сирии

Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии Виктор Купчишин сообщил, что в сирийский Идлиб прибыли представители спецслужб Бельгии и Франции с целью подготовить провокации с отравляющими веществами.
Обновлено в 16:33
Финансы

Рубль ускорил падение после сообщений о новых санкциях США

Курс рубля на Московской бирже ускорил падение к евро и доллару после сообщений Bloomberg о подготовке в США новых антироссийских санкций.
Обновлено в 11:12
Общество

Умер журналист Максим Ковальский

Обновлено в 01:52 Ушел из жизни бывший главный редактор журнала "Коммерсантъ-Власть" Максим Ковальский.
Обновлено в 17:39
Экономика

В ПФР назвали размер социальной пенсии после индексации

Обновлено в 07:49
Музыка

Новый клип группы Rammstein вызвал волну негодования в Германии

Обновлено в 03:28
Армия и оружие

Истребители ВВС Британии сопроводили Ту-160 над Северным морем

Обновлено в 13:43
Политика

Охлобыстин и Пореченков сняли видеоролик в поддержку Зеленского

Обновлено в 05:38
Авто

Новая марка NeuWai удивит инжинирингом

«NeuWai — это больше, чем просто новая марка, — говорит генеральный директор Songuo Motors Тим Шин — она привносит в автомобильную промышленность новую бизнес-модель, новые материалы и новую производственную стратегию».
Обновлено в 05:36
Политика

Британский парламент в третий раз отклонил соглашение с ЕС

Парламент Великобритании в третий раз отклонил соглашение с Евросоюзом по брекситу, передаёт Sky News.
Обновлено в 10:49
Политика

«Нафтогаз» рассказал о плане на случай остановки транзита газа из РФ

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев рассказал, что у компании есть план "Б" на случай прекращения транзита российского газа.
Обновлено в 13:46
Армия и оружие

Завершающий этап госиспытаний ЗРК «Витязь» проходит на полигоне Ашулук

На полигоне Ашулук в Астраханской области проходит завершающий этап государственных испытаний зенитного ракетного комплекса С-350 "Витязь".
Обновлено в 09:37
Политика

«Коммерсант»: Путин выступил против строительства ВСМ Москва — Казань

Владимир Путин не одобрил строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Железнодорожный — Гороховец, которая должна была стать первым участком проекта Москва — Казань, сообщила газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 23:27
Политика

В Конгресс США внесли законопроект о прямых президентских выборах

Американский сенатор-демократ от штата Орегон Джефф Меркли внес законопроект, подразумевающий введение прямых выборов президента страны, в Конгресс США.
Обновлено в 18:57
Общество

В Якутии запретили работать мигрантам

Обновлено вчера в 06:15
Общество

Письмо Эйнштейна о «безумии Гитлера» ушло с молотка

Всего на аукционах Нейта Д. Сандерса в Лос-Анджелесе были выставлены восемь писем Эйнштейна.
Обновлено в 04:44
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