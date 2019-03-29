Происшествия
Игрок сборной Италии попал в ДТПГазета.Ru 16:49
Нападающий "Фиорентины" Федерико Кьеза попал в ДТП, сообщает Corriere dello sport. По информации издания, происшествие случилось 29 марта во Флоренции. Автомобили футболиста столкнулся со скутером, после чего водитель его упал на землю.
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Происшествия
Норвегия в случае ЧП будет вынуждена рассчитывать на помощь России
Издание Klassekampen пишет, что в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, Норвегия вынуждена будет полагаться на помощь российских спасателей.
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Наука
Ученые узнали, о чем сигнализируют CpG-светофоры в ДНК
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Происшествия
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Происшествия
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Боевые корабли Второй постоянной группы ВМС НАТО вошли в Черное море.
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Первое обновление улучшило камеру Huawei P30 Pro
Компания Huawei выпустила первое обновление для флагманского камерофона Huawei P30 Pro, который вышел всего пару дней назад.
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Путин не поддержал проект ВСМ Москва-Казань
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Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев рассказал, что у компании есть план "Б" на случай прекращения транзита российского газа.
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РПЦ не обращалась к властям Петербурга по вопросу передачи Исаакия
Власти Петербурга не получали обращений от Русской православной церкви (РПЦ) по использованию Исаакиевского собора после того, как распоряжение о порядке его передачи Санкт-Петербургской епархии утратило силу 30 декабря 2018 года.
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Порошенко, Тимошенко и Зеленский не придут на дебаты
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Российские учителя разделись в поддержку уволенной коллеги
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Экономика
В ПФР назвали размер социальной пенсии после индексации
В ПФР рассказали, как изменится размер пенсий после индексации, которая пройдет 1 апреля.
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Экономика
Советник Трампа потребовал от ФРС немедленно понизить ставку
Глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу потребовал в пятницу от Федеральной резервной системы (ФРС) США, выполняющей функции Центробанка, немедленно понизить базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов.
Обновлено в 15:14
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Трамп утвердил строительство нефтепровода Keystone XL новым указом
Президент США Дональд Трамп утвердил право компании TransCanada на строительство и техническое обслуживание нефтепровода Keystone XL, подписав соответствующий указ, опубликованный на сайте Белого дома.
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Происшествия
Задержан подозреваемый в убийстве и похищении внуков на Урале
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Футбол
Появилось фото домашней формы «Манчестер Юнайтед» на следующий сезон
Ресурс Footy Headlines опубликовал фото домашнего комплекта игровой формы «Манчестер Юнайтед» на сезон-2019/20.
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Авто
Главный дизайнер BMW перешел в Rolls-Royce
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Обновлено в 21:08
Армия и оружие
Столтенберг рассказал о причинах повышения расходов на оборону в НАТО
Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что расходы на оборону страны — члены НАТО увеличивают не ради американского президента Дональда Трампа, который неоднократно призывал к этому.
Обновлено в 19:53