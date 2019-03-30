Происшествия
Игрок сборной Италии попал в ДТПГазета.Ru вчера в 16:49
Нападающий "Фиорентины" Федерико Кьеза попал в ДТП, сообщает Corriere dello sport. По информации издания, происшествие случилось 29 марта во Флоренции. Автомобили футболиста столкнулся со скутером, после чего водитель его упал на землю.
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Общество
Участники «Юнармии» получат дополнительные баллы к ЕГЭ
Участники отрядов военно-патриотического движения «Юнармия» получат дополнительные баллы к ЕГЭ за личные достижения, сообщил начальник главного штаба движения Роман Романенко в интервью ТАСС.
Обновлено вчера в 14:03
Общество
Подсветка Кремля погаснет в «Час Земли» в субботу
Подсветка Кремля и еще более двух тыс. зданий в Москве погаснет в субботу в 20:30 в «Час Земли».
Обновлено вчера в 00:55
Музыка
Новый клип Rammstein про концлагерь раскритиковали в Германии
Обновлено 28 марта в 21:50
Общество
ЦРУ сделало ошибку в призывающей на службу русскоговорящих рекламе
Реклама призывает тех, кто знает языки, в частности русский, устроиться на работу в ЦРУ.
Обновлено в 01:53
Музыка
Вокалиста The Prodigy Кита Флинта похоронили под песни фанатов
В британском городе Брейтри состоялись похороны вокалиста группы The Prodigy Кита Флинта, сообщил телеканал Sky News.
Обновлено в 02:07
Политика
Вучич объяснил, почему Сербия не может признать Крым частью России
Президент Сербии Александр Вучич в эфире телеканала «Россия 24» рассказал, почему Белград не может признать Крым территорией России.
Обновлено вчера в 21:49
Гаджеты
Apple отказалась от ранее анонсированной зарядки AirPower
Компания Apple закрыла проект беспроводного зарядного устройства AirPower.
Обновлено вчера в 19:16
Здоровье
В Псковской области уже зарегистрированы 4 случая укуса клещей
Первые 4 случая обращения за медицинской помощью по поводу присасывания клещей зарегистрированы 25 марта в Псковском, Куньинском районах и Великих Луках, в 2018 году первое обращение было зарегистрировано 5 апреля.
Обновлено вчера в 09:22
Армия и оружие
Россия открыла в Венесуэле учебно-тренировочный вертолетный центр
Обновлено вчера в 15:00
Общество
Россиянин обвинил ресторан в сексизме, пошел в суд и выиграл
Житель Саратова отсудил у отказавшему ему в должности хостес ресторана 50 тысяч рублей компенсации из-за дискриминации по половому признаку.
Обновлено вчера в 13:31
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова в честь «таинственной даты» голой села на шпагат
В честь «таинственной даты» знаменитость решила голой сесть на шпагат, и сделала это прямо на сене.
Обновлено вчера в 15:27
Кино
Семен Слепаков посвятил новую песню людям с большими ушами
Многие подписчики, у которых уши, как и у самого автора, больше, чем обычно, начали припоминать забавные истории из своей жизни.
Обновлено в 00:05
Политика
Саакашвили объяснил, почему жевал галстук в 2008 году
Обновлено вчера в 19:49
Политика
Кандидата в президенты США Байдена обвинили в домогательствах
Бывший член Ассамблеи штата Невада Люси Флорес обвинила кандидата в президенты Соединённых Штатов Джо Байдена в домогательствах.
Обновлено вчера в 23:36
Шоу-бизнес
Борис Грачевский похудел на 23 килограмма
Создатель «Ералаша» Борис Грачевский недавно отметил юбилей — автору популярного киножурнала исполнилось 70 лет.
Обновлено в 01:00
Общество
Умер журналист Максим Ковальский
Обновлено вчера в 17:39
Баскетбол
«Голден Стэйт» проиграл «Миннесоте», несмотря на 37 очков Карри
"Миннесота" в овертайме обыграла "Голден Стэйт" в матче регулярного чемпионата НБА (131:130).
Обновлено вчера в 22:54
Происшествия
Виновник смертельного ДТП сдался после публичного обращения Кадырова
Муслим Джамбеков, который управлял автомобилем Mercedes Gelandewagen, стал виновником аварии, в которой погибла женщина и ее дочь 14-ти лет.
Обновлено вчера в 13:43
Общество
Отошли воды: Украина крадет у Молдавии крупнейшую реку
Например, в селе Наславча, которое на территории Молдавии расположено первым по течению Днестра, жители жалуются, что периодически в русле появляются островки и песчаные отмели, а до середины реки в засуху можно дойти вброд.
Обновлено вчера в 17:02
Общество
Ученый рассказал о влиянии перевода часов на здоровье
Нейробиолог из Открытого университета Каталонии Диего Редолар заявил, что организм человека почти не ощущает перевода часов на зимнее и летнее время.
Обновлено вчера в 22:50
Политика
Бутину могут депортировать из США в Россию в день вынесения приговора
Обновлено вчера в 16:29
Политика
В США собрались издать полную печатную версию доклада Мюллера
Накануне генпрокурор США Уильям Барр назвал срок, к которому министерство юстиции планирует предоставить Конгрессу полный отредактированный доклад спецпрокурора Роберта Мюллера о результатах расследования приписываемого России вмешательства в американские президентские выборы.
Обновлено вчера в 22:06
Происшествия
Четыре человека спасены из горящей квартиры на северо-востоке Москвы
Пожарные спасли четырех человек из горящей квартиры, расположенной в доме на улице Вешних Вод в Москве.
Обновлено вчера в 20:16
Происшествия
Защитившего мать подростка посмертно наградили орденом Мужества
Обновлено вчера в 10:06
Политика
Медведев и члены правительства подали декларации о доходах за 2018 год
Премьер-министр Дмитрий Медведев подал декларацию о доходах за 2018 год. Об этом 29 марта сообщает пресс-служба правительства России.
Обновлено вчера в 13:55
Авто
Удешевленный KIA Sportage пользуется ажиотажным спросом
Обновлено в 01:20
Политика
Порошенко показал судьбоносную для истории Европы комнату
Президент Украины Петр Порошенко показал журналистам телеканала ICTV ситуационную комнату главы страны, в которой, по его словам, решалась "судьба Европы".
Обновлено вчера в 22:31
Футбол
Себастьян Дриусси заявил, что ошибся, перейдя в «Зенит»
Обновлено вчера в 17:06
Хоккей
КХЛ объяснила, почему была засчитана шайба «Салавата» в овертайме
Обновлено вчера в 18:48
Общество
Васильева сказала, как решать проблему травли учителей из-за соцсетей
Обновлено вчера в 05:41