Происшествия

Игрок сборной Италии попал в ДТПГазета.Ru вчера в 16:49

Нападающий "Фиорентины" Федерико Кьеза попал в ДТП, сообщает Corriere dello sport. По информации издания, происшествие случилось 29 марта во Флоренции. Автомобили футболиста столкнулся со скутером, после чего водитель его упал на землю.
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Нападающий «Фиорентины» Кьеза сбил скутериста

Sport24.ruвчера в 19:21

Игрок сборной Италии попал в ДТП

Газета.Ruвчера в 16:49

Форвард «Фиорентины» Кьеза попал в ДТП

Матч ТВвчера в 16:41

Игрок сборной Италии Кьеза попал в ДТП

Чемпионатвчера в 16:37

Полузащитник «Фиорентины» Кьеза попал в автомобильную аварию

Советский спортвчера в 16:31

СМИ: форвард «Фиорентины» Кьеза попал в ДТП

Спорт-Экспрессвчера в 14:46

Полузащитник «Фиорентины» Кьеза попал в ДТП

Sports.ruвчера в 16:15
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Общество

Участники «Юнармии» получат дополнительные баллы к ЕГЭ

Участники отрядов военно-патриотического движения «Юнармия» получат дополнительные баллы к ЕГЭ за личные достижения, сообщил начальник главного штаба движения Роман Романенко в интервью ТАСС.
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Реклама призывает тех, кто знает языки, в частности русский, устроиться на работу в ЦРУ.
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Музыка

Вокалиста The Prodigy Кита Флинта похоронили под песни фанатов

В британском городе Брейтри состоялись похороны вокалиста группы The Prodigy Кита Флинта, сообщил телеканал Sky News.
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Вучич объяснил, почему Сербия не может признать Крым частью России

Президент Сербии Александр Вучич в эфире телеканала «Россия 24» рассказал, почему Белград не может признать Крым территорией России.
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Анастасия Волочкова в честь «таинственной даты» голой села на шпагат

В честь «таинственной даты» знаменитость решила голой сесть на шпагат, и сделала это прямо на сене.
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Семен Слепаков посвятил новую песню людям с большими ушами

Многие подписчики, у которых уши, как и у самого автора, больше, чем обычно, начали припоминать забавные истории из своей жизни.
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Саакашвили объяснил, почему жевал галстук в 2008 году

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Кандидата в президенты США Байдена обвинили в домогательствах

Бывший член Ассамблеи штата Невада Люси Флорес обвинила кандидата в президенты Соединённых Штатов Джо Байдена в домогательствах.
Обновлено вчера в 23:36
Шоу-бизнес

Борис Грачевский похудел на 23 килограмма

Создатель «Ералаша» Борис Грачевский недавно отметил юбилей — автору популярного киножурнала исполнилось 70 лет.
Обновлено в 01:00
Общество

Умер журналист Максим Ковальский

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«Голден Стэйт» проиграл «Миннесоте», несмотря на 37 очков Карри

"Миннесота" в овертайме обыграла "Голден Стэйт" в матче регулярного чемпионата НБА (131:130).
Обновлено вчера в 22:54
Происшествия

Виновник смертельного ДТП сдался после публичного обращения Кадырова

Муслим Джамбеков, который управлял автомобилем Mercedes Gelandewagen, стал виновником аварии, в которой погибла женщина и ее дочь 14-ти лет.
Обновлено вчера в 13:43
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Общество

Ученый рассказал о влиянии перевода часов на здоровье

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Обновлено вчера в 22:50
Политика

Бутину могут депортировать из США в Россию в день вынесения приговора

Обновлено вчера в 16:29
Политика

В США собрались издать полную печатную версию доклада Мюллера

Накануне генпрокурор США Уильям Барр назвал срок, к которому министерство юстиции планирует предоставить Конгрессу полный отредактированный доклад спецпрокурора Роберта Мюллера о результатах расследования приписываемого России вмешательства в американские президентские выборы.
Обновлено вчера в 22:06
Происшествия

Четыре человека спасены из горящей квартиры на северо-востоке Москвы

Пожарные спасли четырех человек из горящей квартиры, расположенной в доме на улице Вешних Вод в Москве.
Обновлено вчера в 20:16
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Защитившего мать подростка посмертно наградили орденом Мужества

Обновлено вчера в 10:06
Политика

Медведев и члены правительства подали декларации о доходах за 2018 год

Премьер-министр Дмитрий Медведев подал декларацию о доходах за 2018 год. Об этом 29 марта сообщает пресс-служба правительства России.
Обновлено вчера в 13:55
Авто

Удешевленный KIA Sportage пользуется ажиотажным спросом

Обновлено в 01:20
Политика

Порошенко показал судьбоносную для истории Европы комнату

Президент Украины Петр Порошенко показал журналистам телеканала ICTV ситуационную комнату главы страны, в которой, по его словам, решалась "судьба Европы".
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Себастьян Дриусси заявил, что ошибся, перейдя в «Зенит»

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Итальянский футболист, нападающий клуба «Фиорентина».
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