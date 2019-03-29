Происшествия

Нападающий «Фиорентины» Кьеза попал в ДТПЕвро-футбол.ру 15:08

Нападающий "Фиорентины" Федерико Кьеза попал в ДТП. Об этом сообщает сразу несколько источников, в том числе ANSA и Il Messaggero.
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Нападающий «Фиорентины» Кьеза сбил скутериста

Sport24.ru19:21

Игрок сборной Италии попал в ДТП

Газета.Ru16:49

Полузащитник «Фиорентины» Кьеза попал в ДТП

Sports.ru16:15

Полузащитник «Фиорентины» Кьеза попал в автомобильную аварию

Советский спорт16:31

Форвард «Фиорентины» попал в ДТП

Soccer.ru15:31

СМИ: форвард «Фиорентины» Кьеза попал в ДТП

Спорт-Экспресс14:46

Форвард «Фиорентины» Кьеза попал в ДТП

Матч ТВ16:41
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Происшествия

Сбежавший из воинской части в Тверской области солдат найден мертвым

Сбежавший из воинской части в Тверской области солдат найден мертвым Предполагается, что военнослужащий покончил с собой.
Обновлено в 04:39
Происшествия

В Ингушетии распустили батальон ППС, вставший на сторону митингующих

Обновлено в 07:17
Транспорт

Закрыты пять станций красной ветки метро в Москве

Столичный метрополитен закрыл участок Сокольнической линии метро между станциями "Комсомольская" и "Бульвар Рокоссовского", сообщает агентство "Москва".
Обновлено в 22:42
Происшествия

Хирург с Украины изуродовала более десяти россиянок

В Краснодаре ищут псевдохирурга с Украины, которая изуродовала более десяти женщин. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пострадавших.
Обновлено в 09:16
Общество

Ксения Собчак опубликовала «Программу перемен для Санкт-Петербурга»

Телеведущая и член федерального политсовета «Гражданской инициативы» (переименовывается в Партию перемен) Ксения Собчак опубликовала в своем блоге на «Эхе Москвы» «Программу перемен для Санкт-Петербурга».
Обновлено в 12:37
Хоккей

КХЛ объяснила, почему была засчитана шайба «Салавата» в овертайме

Обновлено в 18:48
Политика

Трамп попросил Ким Чен Ына передать США ядерное оружие КНДР

Обновлено в 19:39
Политика

Корея выдала США украинца, обвиняемого в кражах со счетов американцев

Южная Корея выдала США гражданина Украины Александра Мусиенко, которого подозревают в отмывании денег и кражах на сумму не менее 2,8 миллиарда долларов, говорится в распространенном в пятницу сообщении минюста США.
Обновлено в 14:45
Экономика

Медведев призвал «выжать все» из бурного роста экономики Рунета

Экономика Рунета растет опережающими темпами - до 15% в год, бизнес и государство должны грамотно использовать этот бурный рост, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Обновлено в 07:32
Авто

В сериале «Новый папа» в качестве папамобиля снялся УАЗ «Пикап»

«Новый папа» станет продолжением популярного итальянского сериала «Молодой папа», снятого известным режиссером Паоло Соррентино.
Обновлено в 08:45
Политика

Тимошенко покинула дебаты из-за Порошенко и Зеленского

Обновлено в 13:24
Авто

Новый кроссовер Renault Arkana сфотографировали на улицах Москвы

Новый купе-кроссовер Renault Arkana, российские продажи которого должны начаться в ближайшие пару месяцев, замечен на тестах в Москве.
Обновлено в 04:21
Армия и оружие

В России создают уникальный высокоточный артиллерийский снаряд

В России создают высокоточный управляемый артиллерийский снаряд калибра 57 миллиметров, который не имеет аналогов в мире, заявил управляющий директор предприятия-разработчика боеприпаса КБ Точмаш им. Нудельмана Валерий Макеев.
Обновлено в 02:33
Политика

Охлобыстин ответил Шарию за ролики про Зеленского

Актёр Иван Охлобыстин ответил на обвинения украинского блогера Анатолия Шария, что ролики с его и Михаила Пореченкова участием были проплачены.
Обновлено в 20:03
Происшествия

Жители Прибайкалья ощутили подземные толчки

Обновлено в 22:16
Экономика

ВЭБ в 2018 году сократил убыток до 175,8 млрд рублей

Напомним, убыток ВЭБа по МСФО в первом полугодии 2018 года вырос в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 75,6 млрд руб. Подробнее об отчетности госкорпорации читайте в публикации "Ъ" "ВЭБ.РФ вновь получил многомиллиардные убытки".
Обновлено в 14:25
Общество

Вокалиста The Prodigy похоронили под песни фанатов

Похороны вокалиста группы The Prodigy Кита Флинта состоялись в пятницу в британском городе Брейнтри после траурной процессии, в которой приняли участие сотни фанатов, сообщил телеканал Sky News.
Обновлено в 22:15
Политика

Саакашвили рассказал, почему жевал галстук в 2008 году

Обновлено в 20:05
Происшествия

Кадыров пообещал «Ниву» потерявшему жену и дочь в ДТП россиянину

Обновлено в 14:53
Экономика

Минюст подготовил законопроект для смягчения валютного контроля

Министерство юстиции России разработало проект федерального закона по смягчению валютного контроля.
Обновлено в 12:54
Общество

Учителя устроили флешмоб в купальниках из-за увольнения коллеги

Российские учителя решили поддержать флешмобом коллегу из Барнаула Татьяну Кувшинникову, вынужденную уволиться из школы после публикации в Сети своих фотографий в купальнике и коротком платье.
Обновлено в 19:45
Политика

Хизер Науэрт ушла из Госдепартамента США

Обновлено в 19:36
Политика

Порошенко показал судьбоносную для истории Европы комнату

Президент Украины Петр Порошенко показал журналистам телеканала ICTV ситуационную комнату главы страны, в которой, по его словам, решалась "судьба Европы".
Обновлено в 22:31
Наука

Ученые нашли способ защитить человека от комаров

Как известно, комары находят людей по запаху молочной кислоты, которая входит в состав человеческого пота.
Обновлено в 06:15
Политика

Владимир Путин подал декларацию о доходах за 2018 год

Президент России Владимир Путин подал декларацию о доходах за 2018 год.
Обновлено в 12:54
Общество

Ученый рассказал о влиянии перевода часов на здоровье

Нейробиолог из Открытого университета Каталонии Диего Редолар заявил, что организм человека почти не ощущает перевода часов на зимнее и летнее время.
Обновлено в 22:50
Армия и оружие

Военные корабли НАТО вошли в Черное море

В группу кораблей НАТО входят эсминец ВМС Нидерландов «Эвертсен», канадский фрегат «Торонто», испанский фрегат «Санта Мария», турецкий фрегат «Гелиболу», а также вспомогательное судно ВМС Франции «Вар».
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия

В случае ЧП Норвегии придется положиться на помощь России

В случае чрезвычайной ситуации Норвегия будет вынуждена положиться на помощь российских спасателей.
Обновлено вчера в 23:26
Политика

США подготовили новые санкции против России

Новый пакет ограничительных мер связан с инцидентом в британском Солсбери, где были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 11:05
Происшествия

В Мексике похитители мигрантов получили более 6 тыс. лет тюрьмы

Как сообщает генеральная прокуратура страны, осужденные получили в общей сложности более 6 тыс. лет тюрьмы.
Обновлено в 22:09
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